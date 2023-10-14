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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 771 из 772«1...769770771772»
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20189
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 23:23
#11551
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Цитата:
111:
Это как, одела полумесяц? Вчера?

Это ты писал или будешь юлить?

Цитата:
maxsaf:
Та у тебя жена пашет поболее тебя, ты же только с камерой сзади помогаешь


Где?
А кто бабло приносит в дом?
Она пашет для дома, для детей, это обязательство у мусульманских женщин..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32122
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 23:26
#11552
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Цитата:
maxsaf:

И что?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8725
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 23:26
#11553
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Цитата:
maxsaf:
Вчера мусульманкой была)

-----------Переобувается в воздухе :lol: Хотя у меня другой вариант - было признание как- то , что после грушевого - провалы в памяти - что писал вчера - не помнит :-o :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32122
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 23:28
#11554
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Да, она мусульманская женщина, так как я мусульманин, хозяин в семье, хотя она и христианка..
Что тут такого?
По моему у вас некоторый экстаз так сказать..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8725
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 23:29
#11555
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---Да уж , как ещё много дядей Петь в этом мире :-( :-(
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20189
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 23:29
#11556
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Цитата:
111:
И что?

А то, что я нашел твой брелок в интернете, который нифига не 25 тыщ а каких-то 4 бакса :lol:

тыц







[Исправлено: maxsaf, 14.10.2023 - 23:34]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32122
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 23:31
#11557
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Да, она мусульманская женщина, так как я мусульманин, хозяин в семье, хотя она и христианка..
Что тут такого?
По моему у вас некоторый экстаз так сказать..Цитата:
maxsaf:
А то, что я нашел твой брелок

Мой брелок у кухарки, вроде так
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20189
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 23:31
#11558
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Цитата:
111:
Да, она мусульманская женщина, так как я мусульманин, хозяин в семье, хотя она и христианка..

Тебе не тесно на двух стульях сидеть? ))
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8725
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 23:32
#11559
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Цитата:
111:
хозяин в семье

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32122
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 23:35
#11560
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Цитата:
maxsaf:
Тебе не тесно на двух стульях сидеть? ))

Это как?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20189
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 23:37
#11561
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Цитата:
Гога:
----Так здесь сброс фото брелока за 25 штук .

Допрыгался, жулик :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8725
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 23:38
#11562
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Цитата:
maxsaf:
нашел твой брелок

----Чет дорого . У меня такой же от ворот . На OZON он стоит 456 рублей .https://www.ozon.ru/product/pult-rindy-d6-zelenyy-dlya-vorot-i-shlagbaumov-alutech-at-4n-815306352/?utm_source=yandex_serp_products&utm_medium=organic
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8725
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 23:40
#11563
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Цитата:
maxsaf:
сидеть

---Лежать удобнее , как на картинке :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8725
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 23:45
#11564
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Цитата:
111:
так как я мусульманин, хозяин в семье,

----------------------------------------------Думай так и дальше , твое право . А жена пока тихо подсмеивается :lol: :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20189
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 23:46
#11565
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Цитата:
Гога:
---Чет дорого .

Вот ещё дешевле

тыц
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