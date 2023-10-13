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≡ Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47741
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 20:39
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В августе ОСИ «Центр-парк» привлекли к административной ответственности за строительство насосной станции без проектно-сметной документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу. Выписали штраф в размере 200 МРП или 690 000 тенге. Стройка остановилась, а из-за неработающего насоса многоэтажки в самом центре города испытывают нехватку давления в трубах с холодной водой.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8711
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 22:48
#135
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Цитата:
111:
переживает..

---С темы не уходите . Сбросьте фото брелока .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32112
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 22:53
#136
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Цитата:
Гога:
Сбросьте фото брелока .

Это не по теме, к твоему сожалению.
Тема о насосе и подачи холодной воды, и фото выставляю именно потому..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32112
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 23:00
#137
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Кстати, всех наших жителей и даже всего Мира, и даже наших недоброжелателей, всех с днем Покрова Святой Богородицы!
Счастья, всего самого самого..
От души!
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