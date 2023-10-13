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≡ Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
 
 
Страница 9 из 10«1...78910»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47741
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 20:39
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В августе ОСИ «Центр-парк» привлекли к административной ответственности за строительство насосной станции без проектно-сметной документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу. Выписали штраф в размере 200 МРП или 690 000 тенге. Стройка остановилась, а из-за неработающего насоса многоэтажки в самом центре города испытывают нехватку давления в трубах с холодной водой.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20176
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 22:02
#120
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Цитата:
111:
Это как собственно? То есть 150 подписей из 200 на собраниях и прочих решениях, это маленькая группа?

И все 150 знают настоящую цену ключей от шлагбаума?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32112
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 22:03
#121
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Цитата:
maxsaf:
И все 150 знают настоящую цену ключей от шлагбаума?

Разумеется..
Хотя причем тут шлагбаум?
То то.
Не умеешь вести дискуссию по теме, тогда и не надо..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8711
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 22:08
#122
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---------------Брелок для записи ключей дистанционное управление 433 МГц, пульт для гаража, ворот, шлагбаума . Питание от: аккумулятора 4.5 -----289 рублей
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32112
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 22:13
#123
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Цитата:
Гога:
------------Брелок для записи ключей дистанционное управление

Еще один россиянин, ненавидящий Казахстан..
Ну сочиняй давай..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20176
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 22:14
#124
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Цитата:
Гога:
Брелок для записи ключей дистанционное управление 433 МГц, пульт для гаража, ворот, шлагбаума . Питание от: аккумулятора 4.5 -----289 рублей

Правильно, надо вывести жуликов на чистую воду. Дерут по 25 тыщ.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20176
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 22:16
#125
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Цитата:
111:
Ну вот. Статья показала кто есть кто.

А ты думал, что стал мега блогером, и стазу суд выиграешь после статьи в НГ?

[Исправлено: maxsaf, 14.10.2023 - 22:17]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32112
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 22:17
#126
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Цитата:
maxsaf:
ты дума, что стал мега блогером, и стазу суд выиграешь

Хм..
То есть ты думаешь про наш суд, что НГ давит как то на него?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32112
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 22:20
#127
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Цитата:
maxsaf:
ты думал, что стал мега блогером, и стазу суд выиграешь после статьи в НГ?

В лове Костанай, от депутатов куча роликов против нас и что, они выигрывают все суды?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8711
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 22:22
#128
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Цитата:
111:
ненавидящий Казахстан..

----Откуда ты это родил ?Буйная фантазия разыгралась ? Или больная ? Остальное во флуд .
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8711
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 22:23
#129
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Цитата:
111:
Ну сочиняй давай..

----Выставь фото брелока
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4940
Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 14.10.23 - 22:27
#130
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Цитата:
111:
обвиняешь наш областной суд в келеше мелеше?


Макс частично ПРАВ: - это не областной суд и не Дом Правосудия: - это какой то Торговый Дом - так сказал предприниматель и очевидно потенциальный друг ваших миллиардеров и депутатов г-н Корнеев.
В принципе если там заседают такие же судьи как эти Дудники и прочие - то там действительно ОДИН келеше мелеше.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32112
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 22:31
#131
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Цитата:
ACROS:
принципе если там заседают такие же судьи как эти Дудники и прочие - то там действительно ОДИН келеше мелеше.

Ну тогда логичнее было бы говорить им прямо, не отводя глаз, и не с Канады..
Я тут причем?
Я же их не назначал как вроде?
И наш двор тоже.
И даже всесильная НГ..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32112
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 22:35
#132
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Насосная

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32112
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 22:36
#133
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Даже моя смотрит, хочет помыться и постираться нормально

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32112
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 22:38
#134
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А тут она переживает..
За воду видимо..
Ох, люблю смотреть за своей..

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Страница 9 из 10«1...78910»
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