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Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 47741
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 20:39
В августе ОСИ «Центр-парк» привлекли к административной ответственности за строительство насосной станции без проектно-сметной документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу. Выписали штраф в размере 200 МРП или 690 000 тенге. Стройка остановилась, а из-за неработающего насоса многоэтажки в самом центре города испытывают нехватку давления в трубах с холодной водой.
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Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 22:02
Цитата:
И все 150 знают настоящую цену ключей от шлагбаума?
111:
Это как собственно? То есть 150 подписей из 200 на собраниях и прочих решениях, это маленькая группа?
Это как собственно? То есть 150 подписей из 200 на собраниях и прочих решениях, это маленькая группа?
И все 150 знают настоящую цену ключей от шлагбаума?
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 22:03
Цитата:
Разумеется..
Хотя причем тут шлагбаум?
То то.
Не умеешь вести дискуссию по теме, тогда и не надо..
maxsaf:
И все 150 знают настоящую цену ключей от шлагбаума?
И все 150 знают настоящую цену ключей от шлагбаума?
Разумеется..
Хотя причем тут шлагбаум?
То то.
Не умеешь вести дискуссию по теме, тогда и не надо..
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 22:08
---------------Брелок для записи ключей дистанционное управление 433 МГц, пульт для гаража, ворот, шлагбаума . Питание от: аккумулятора 4.5 -----289 рублей
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 22:13
Цитата:
Еще один россиянин, ненавидящий Казахстан..
Ну сочиняй давай..
Гога:
------------Брелок для записи ключей дистанционное управление
------------Брелок для записи ключей дистанционное управление
Еще один россиянин, ненавидящий Казахстан..
Ну сочиняй давай..
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 22:14
Цитата:
Правильно, надо вывести жуликов на чистую воду. Дерут по 25 тыщ.
Гога:
Брелок для записи ключей дистанционное управление 433 МГц, пульт для гаража, ворот, шлагбаума . Питание от: аккумулятора 4.5 -----289 рублей
Брелок для записи ключей дистанционное управление 433 МГц, пульт для гаража, ворот, шлагбаума . Питание от: аккумулятора 4.5 -----289 рублей
Правильно, надо вывести жуликов на чистую воду. Дерут по 25 тыщ.
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 22:16
Цитата:
А ты думал, что стал мега блогером, и стазу суд выиграешь после статьи в НГ?
[Исправлено: maxsaf, 14.10.2023 - 22:17]
111:
Ну вот. Статья показала кто есть кто.
Ну вот. Статья показала кто есть кто.
А ты думал, что стал мега блогером, и стазу суд выиграешь после статьи в НГ?
[Исправлено: maxsaf, 14.10.2023 - 22:17]
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 22:17
Цитата:
Хм..
То есть ты думаешь про наш суд, что НГ давит как то на него?
maxsaf:
ты дума, что стал мега блогером, и стазу суд выиграешь
ты дума, что стал мега блогером, и стазу суд выиграешь
Хм..
То есть ты думаешь про наш суд, что НГ давит как то на него?
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 22:20
Цитата:
В лове Костанай, от депутатов куча роликов против нас и что, они выигрывают все суды?
maxsaf:
ты думал, что стал мега блогером, и стазу суд выиграешь после статьи в НГ?
ты думал, что стал мега блогером, и стазу суд выиграешь после статьи в НГ?
В лове Костанай, от депутатов куча роликов против нас и что, они выигрывают все суды?
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 22:22
Цитата:
----Откуда ты это родил ?Буйная фантазия разыгралась ? Или больная ? Остальное во флуд .
111:
ненавидящий Казахстан..
ненавидящий Казахстан..
----Откуда ты это родил ?Буйная фантазия разыгралась ? Или больная ? Остальное во флуд .
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 22:23
Цитата:
----Выставь фото брелока
111:
Ну сочиняй давай..
Ну сочиняй давай..
----Выставь фото брелока
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4940
Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 14.10.23 - 22:27
Цитата:
Макс частично ПРАВ: - это не областной суд и не Дом Правосудия: - это какой то Торговый Дом - так сказал предприниматель и очевидно потенциальный друг ваших миллиардеров и депутатов г-н Корнеев.
В принципе если там заседают такие же судьи как эти Дудники и прочие - то там действительно ОДИН келеше мелеше.
111:
обвиняешь наш областной суд в келеше мелеше?
обвиняешь наш областной суд в келеше мелеше?
Макс частично ПРАВ: - это не областной суд и не Дом Правосудия: - это какой то Торговый Дом - так сказал предприниматель и очевидно потенциальный друг ваших миллиардеров и депутатов г-н Корнеев.
В принципе если там заседают такие же судьи как эти Дудники и прочие - то там действительно ОДИН келеше мелеше.
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 22:31
Цитата:
Ну тогда логичнее было бы говорить им прямо, не отводя глаз, и не с Канады..
Я тут причем?
Я же их не назначал как вроде?
И наш двор тоже.
И даже всесильная НГ..
ACROS:
принципе если там заседают такие же судьи как эти Дудники и прочие - то там действительно ОДИН келеше мелеше.
принципе если там заседают такие же судьи как эти Дудники и прочие - то там действительно ОДИН келеше мелеше.
Ну тогда логичнее было бы говорить им прямо, не отводя глаз, и не с Канады..
Я тут причем?
Я же их не назначал как вроде?
И наш двор тоже.
И даже всесильная НГ..
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 22:35
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 22:36
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 22:38
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