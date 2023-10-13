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≡ Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47741
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 20:39
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В августе ОСИ «Центр-парк» привлекли к административной ответственности за строительство насосной станции без проектно-сметной документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу. Выписали штраф в размере 200 МРП или 690 000 тенге. Стройка остановилась, а из-за неработающего насоса многоэтажки в самом центре города испытывают нехватку давления в трубах с холодной водой.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20158
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 20:53
#75
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Цитата:
ACROS:
111 утверждает: - что выдали по одному ключу:

Этого явно недостаточно для тех, у кого больше одной машины. Мне бы выдали один - я бы тоже возмущался. Я хочу два, вот деньги 💸, бери, а теперь или рожай второй ключ, или убирай свой игрушечный шлагбаум.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32077
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 20:56
#76
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Цитата:
maxsaf:
Этого явно недостаточно для тех, у кого больше одной машины.

Хм..
Один ключ, одна машина.
Два авто, два ключа.
Чем бы ты возмущался, что можешь купить майбах и геленгваген, но не можешь оплатить второй пульт за 25 тысяч тенге?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20158
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 20:58
#77
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Цитата:
111:
Хм.. Один ключ, одна машина. Два авто, два ключа. Чем бы ты возмущался, что можешь купить майбах и геленгваген, но не можешь оплатить второй пульт за 25 тысяч тенге?

Могу и куплю три ключа. Я же говорю - вот деньги, неси ключи.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20158
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 21:01
#78
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Цитата:
111:
Чем бы ты возмущался, что можешь купить майбах и геленгваген, но не можешь оплатить второй пульт за 25 тысяч тенге?

В современных авто есть программируемые кнопки под разные шлагбаумы и ворота. Им ключи не нужны. Код ключа записывается в одну из кнопок в машине, и все, открывает.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32077
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 21:03
#79
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Цитата:
ACROS:
том что не все машины коммерсантов могут заезжать

Когда начали гонять все их 90 малолеток курьеров по двору, когда первый не антивандальный был, куражились тут, гонки устраивали, и это только тех двух кампаний, ужас что творилось.
Еще и шлагбаумы руками начали подымать, врезаться в них, ломать.
Пришлось покупать , складываться на антивандальный.
И опять же дали им ключи, депутату, он попросил как жилец нашего двора, хотя сдает хаты тут, и этой, другой.
Вот тогда и началось..
Они так же начали загонять малолеток, народ им не дал, проголосовали против курьеров во дворе, пару метров пройдут со стекляшки с пиццей, они же не инвалиды, вот тогда депутат подал на нас первый иск
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20158
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 21:03
#80
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Цитата:
111:
второй пульт за 25 тысяч тенге?

Не свисти, все эти пульты стоят 10-20$ от силы.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32077
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 21:07
#81
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Цитата:
maxsaf:
Код ключа записывается в одну из кнопок в машине, и все

Ну значит их майбахи не очень современны..
А мы брали Антивандальный с гарантией, что не смогут подобрать сторонние.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20158
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 21:09
#82
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Цитата:
111:
А мы брали Антивандальный с гарантией, что не смогут подобрать сторонние.

Антивандальность вы брали, чтобы его не сломали. А подбор ключей запрещать - ну это вы тупанули, не было в этом никакой нужды.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20158
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 21:10
#83
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Цитата:
111:
Ну значит их майбахи не очень современны..

У вас на Майбахах пиццу развозят? Ну чё ты несёшь?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32077
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 21:10
#84
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Цитата:
maxsaf:
Не свисти, все эти пульты стоят 10-20$ от силы.

Ну, это тебе надо сгонять в Миасс или Челябинск, точный адрес напишу, узнаешь.
Первые пульты не антивандалка 8 стоили, эти 25.
Включая расходы на шлагбаумы, установку и прочее.
Остальное идет в фонд двора.
Это уже говорилось десятки раз и в суде все подтвердилось.
А давай попробуй за 10 бакинских?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20158
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 21:11
#85
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Ссылка для Марика. Ключ универсальный, для трёх замков:

тыц
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32077
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 21:12
#86
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И вот, у депутата на майбахе нет каких то 25ти тысяч на пульт?
В том то и дело!
Они именно об этом на суде и плакали..
Ты мыслишь против простого народа как и наши депутаты..
С того же теста, в Канаду то свалил не на свои видимо..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32077
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 21:13
#87
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ссылка для Марика. Ключ универсальный,

И почему миллиардеры не смогли купить ни одного ключа за пару лет?
Наверно и таких денег у них нет?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20158
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 21:14
#88
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Цитата:
111:
эти 25. Включая расходы на шлагбаумы, установку и прочее.

Ах, так вот в чем дело. Хитропопые вы слишком. Тогда правильно с вами судятся. Дубликаты ключей могли бы и по своей цене отдавать.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20158
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 21:15
#89
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Цитата:
111:
И почему миллиардеры не смогли купить ни одного ключа за пару лет? Наверно и таких денег у них нет?

Если бы это они установили шлагбаум - то купили бы. А так это твоя хотела, теперь бегай и покупай сам, для всех.
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