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Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
N
Я робот(Пользователи)
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Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 20:39
В августе ОСИ «Центр-парк» привлекли к административной ответственности за строительство насосной станции без проектно-сметной документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу. Выписали штраф в размере 200 МРП или 690 000 тенге. Стройка остановилась, а из-за неработающего насоса многоэтажки в самом центре города испытывают нехватку давления в трубах с холодной водой.
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Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 20:53
Цитата:
Этого явно недостаточно для тех, у кого больше одной машины. Мне бы выдали один - я бы тоже возмущался. Я хочу два, вот деньги 💸, бери, а теперь или рожай второй ключ, или убирай свой игрушечный шлагбаум.
ACROS:
111 утверждает: - что выдали по одному ключу:
111 утверждает: - что выдали по одному ключу:
Этого явно недостаточно для тех, у кого больше одной машины. Мне бы выдали один - я бы тоже возмущался. Я хочу два, вот деньги 💸, бери, а теперь или рожай второй ключ, или убирай свой игрушечный шлагбаум.
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 20:56
Цитата:
Хм..
Один ключ, одна машина.
Два авто, два ключа.
Чем бы ты возмущался, что можешь купить майбах и геленгваген, но не можешь оплатить второй пульт за 25 тысяч тенге?
maxsaf:
Этого явно недостаточно для тех, у кого больше одной машины.
Этого явно недостаточно для тех, у кого больше одной машины.
Хм..
Один ключ, одна машина.
Два авто, два ключа.
Чем бы ты возмущался, что можешь купить майбах и геленгваген, но не можешь оплатить второй пульт за 25 тысяч тенге?
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 20:58
Цитата:
Могу и куплю три ключа. Я же говорю - вот деньги, неси ключи.
111:
Хм.. Один ключ, одна машина. Два авто, два ключа. Чем бы ты возмущался, что можешь купить майбах и геленгваген, но не можешь оплатить второй пульт за 25 тысяч тенге?
Хм.. Один ключ, одна машина. Два авто, два ключа. Чем бы ты возмущался, что можешь купить майбах и геленгваген, но не можешь оплатить второй пульт за 25 тысяч тенге?
Могу и куплю три ключа. Я же говорю - вот деньги, неси ключи.
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 21:01
Цитата:
В современных авто есть программируемые кнопки под разные шлагбаумы и ворота. Им ключи не нужны. Код ключа записывается в одну из кнопок в машине, и все, открывает.
111:
Чем бы ты возмущался, что можешь купить майбах и геленгваген, но не можешь оплатить второй пульт за 25 тысяч тенге?
Чем бы ты возмущался, что можешь купить майбах и геленгваген, но не можешь оплатить второй пульт за 25 тысяч тенге?
В современных авто есть программируемые кнопки под разные шлагбаумы и ворота. Им ключи не нужны. Код ключа записывается в одну из кнопок в машине, и все, открывает.
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 21:03
Цитата:
Когда начали гонять все их 90 малолеток курьеров по двору, когда первый не антивандальный был, куражились тут, гонки устраивали, и это только тех двух кампаний, ужас что творилось.
Еще и шлагбаумы руками начали подымать, врезаться в них, ломать.
Пришлось покупать , складываться на антивандальный.
И опять же дали им ключи, депутату, он попросил как жилец нашего двора, хотя сдает хаты тут, и этой, другой.
Вот тогда и началось..
Они так же начали загонять малолеток, народ им не дал, проголосовали против курьеров во дворе, пару метров пройдут со стекляшки с пиццей, они же не инвалиды, вот тогда депутат подал на нас первый иск
ACROS:
том что не все машины коммерсантов могут заезжать
том что не все машины коммерсантов могут заезжать
Когда начали гонять все их 90 малолеток курьеров по двору, когда первый не антивандальный был, куражились тут, гонки устраивали, и это только тех двух кампаний, ужас что творилось.
Еще и шлагбаумы руками начали подымать, врезаться в них, ломать.
Пришлось покупать , складываться на антивандальный.
И опять же дали им ключи, депутату, он попросил как жилец нашего двора, хотя сдает хаты тут, и этой, другой.
Вот тогда и началось..
Они так же начали загонять малолеток, народ им не дал, проголосовали против курьеров во дворе, пару метров пройдут со стекляшки с пиццей, они же не инвалиды, вот тогда депутат подал на нас первый иск
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 21:03
Цитата:
Не свисти, все эти пульты стоят 10-20$ от силы.
111:
второй пульт за 25 тысяч тенге?
второй пульт за 25 тысяч тенге?
Не свисти, все эти пульты стоят 10-20$ от силы.
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 21:07
Цитата:
Ну значит их майбахи не очень современны..
А мы брали Антивандальный с гарантией, что не смогут подобрать сторонние.
maxsaf:
Код ключа записывается в одну из кнопок в машине, и все
Код ключа записывается в одну из кнопок в машине, и все
Ну значит их майбахи не очень современны..
А мы брали Антивандальный с гарантией, что не смогут подобрать сторонние.
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 21:09
Цитата:
Антивандальность вы брали, чтобы его не сломали. А подбор ключей запрещать - ну это вы тупанули, не было в этом никакой нужды.
111:
А мы брали Антивандальный с гарантией, что не смогут подобрать сторонние.
А мы брали Антивандальный с гарантией, что не смогут подобрать сторонние.
Антивандальность вы брали, чтобы его не сломали. А подбор ключей запрещать - ну это вы тупанули, не было в этом никакой нужды.
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 21:10
Цитата:
У вас на Майбахах пиццу развозят? Ну чё ты несёшь?
111:
Ну значит их майбахи не очень современны..
Ну значит их майбахи не очень современны..
У вас на Майбахах пиццу развозят? Ну чё ты несёшь?
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 21:10
Цитата:
Ну, это тебе надо сгонять в Миасс или Челябинск, точный адрес напишу, узнаешь.
Первые пульты не антивандалка 8 стоили, эти 25.
Включая расходы на шлагбаумы, установку и прочее.
Остальное идет в фонд двора.
Это уже говорилось десятки раз и в суде все подтвердилось.
А давай попробуй за 10 бакинских?
maxsaf:
Не свисти, все эти пульты стоят 10-20$ от силы.
Не свисти, все эти пульты стоят 10-20$ от силы.
Ну, это тебе надо сгонять в Миасс или Челябинск, точный адрес напишу, узнаешь.
Первые пульты не антивандалка 8 стоили, эти 25.
Включая расходы на шлагбаумы, установку и прочее.
Остальное идет в фонд двора.
Это уже говорилось десятки раз и в суде все подтвердилось.
А давай попробуй за 10 бакинских?
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 21:12
И вот, у депутата на майбахе нет каких то 25ти тысяч на пульт?
В том то и дело!
Они именно об этом на суде и плакали..
Ты мыслишь против простого народа как и наши депутаты..
С того же теста, в Канаду то свалил не на свои видимо..
В том то и дело!
Они именно об этом на суде и плакали..
Ты мыслишь против простого народа как и наши депутаты..
С того же теста, в Канаду то свалил не на свои видимо..
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 21:13
Цитата:
И почему миллиардеры не смогли купить ни одного ключа за пару лет?
Наверно и таких денег у них нет?
maxsaf:
Ссылка для Марика. Ключ универсальный,
Ссылка для Марика. Ключ универсальный,
И почему миллиардеры не смогли купить ни одного ключа за пару лет?
Наверно и таких денег у них нет?
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 21:14
Цитата:
Ах, так вот в чем дело. Хитропопые вы слишком. Тогда правильно с вами судятся. Дубликаты ключей могли бы и по своей цене отдавать.
111:
эти 25. Включая расходы на шлагбаумы, установку и прочее.
эти 25. Включая расходы на шлагбаумы, установку и прочее.
Ах, так вот в чем дело. Хитропопые вы слишком. Тогда правильно с вами судятся. Дубликаты ключей могли бы и по своей цене отдавать.
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