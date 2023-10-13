Отправлено: - 20:56

maxsaf:

Этого явно недостаточно для тех, у кого больше одной машины.

Цитата:Хм..Один ключ, одна машина.Два авто, два ключа.Чем бы ты возмущался, что можешь купить майбах и геленгваген, но не можешь оплатить второй пульт за 25 тысяч тенге?