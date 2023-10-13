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≡ Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47740
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 20:39
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В августе ОСИ «Центр-парк» привлекли к административной ответственности за строительство насосной станции без проектно-сметной документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу. Выписали штраф в размере 200 МРП или 690 000 тенге. Стройка остановилась, а из-за неработающего насоса многоэтажки в самом центре города испытывают нехватку давления в трубах с холодной водой.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13390
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 16:35
#60
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Цитата:
Добринцофф:
бешбармака,как соучастник бы пошёл.

Беш это святое. Один пойдёт.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3128
Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 14.10.23 - 16:46
#61
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Если г-н Ким говорит от имени всех предпринимателей, то они просто звери какие то!!!
Мы как члены кондоминиума против того, чтобы у людей была холодная вода? Так что ли? И потом где акимат? Вы туда обращались? Не по поводу судов, а по поводу Костанай Су, который не хочет, отказывается обеспечить нормальное водоснабжение.Судиться можно долго и нудно, г-н Говоров тоже тот ещё "акула пера". Можно было ТАК подать этот материал, выставить предпринимателей и ГАСК безжалостными людьми, лишающих маленьких детей глотка воды в пустыне. Ну и доплатили бы ему. Что тут такого? Все журналист работают за гонорар. А то ходите , гордитесь, что никому не проплачивали, а у вас воды нет
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3128
Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 14.10.23 - 17:03
#62
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Да и большой аргумент для акима, чтобы вмешаться, какая антиреклама государственной политике в сфере ЖКХ. Когда агитировали за ОСИ и ПТ, говорили жильцы берите дело в свои руки. Взяли и что получилось? Акимат не должен вмешиваться в судебные решения. но повлиять на проблему в целом может и более того обязан. Пока не дошло до каких то незаконных дел. А вдруг Марик с отчаяния сожжет себя перед этой пирамидой Кима, или неустановленное лицо из состава жильцов перережет холодную воду в доме у кого нибудь из господ предпринимателей?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32061
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 17:08
#63
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Цитата:
saba:
и что? У них на куртках написано ОСИ "Центр парк

Это же жильцы строили, не ОСИ, да, ты прав..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32061
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 17:10
#64
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Цитата:
saba:
. А вдруг Марик с отчаяния сожжет себя перед этой пирамидой Кима, или

Кстати да, на меня же в суд подали, за моральный ущерб тоже буду просить ну не миллион как они, попробую 500 тысяч.
Тем более в понедельник нас 20 человек, сейчас пересчитал, начнут судить
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3128
Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 14.10.23 - 17:51
#65
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Вот вам и прямое обоснование для обжалования как решения ГАСКа так и решения суда. А до того нужно записаться на приём к Акиму города, администрация должна тут выступить посредником между вами и предпринимателями, не можете же вы провести всю оставшуюся жизнь провести в судах. Тут в деле насосной уже понятно что г-н Ким подал жалобу лишь бы навредить жителям, его бизнесу, как и любому другому бизнесу отдельно стоящая насосная не может помешать
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9571
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 18:04
#66
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Цитата:
saba:
Ну и что? У них на куртках написано ОСИ "Центр парк"?

А разве я сказал ,что виновато ОСИ?
Это же вы написали что Ильяс зря раскололся и взял всю вину на себя.
Ну так если бы он в несознанку пошёл,то тогда по фото начали бы строителей дёргать,а как доказательство можно фотки с форума к делу приложить.
Вообще удивительно ,что всю их тёплую компашку по заявлению оппонентов ИПшников повязали,ведь на форуме на всю область был полный расклад как сломали ,как фундамент заливали,короче сами себе срок(штраф) заработали.
:lol:
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9571
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 18:27
#67
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Цитата:
saba:
Мы как члены кондоминиума против того, чтобы у людей была холодная вода?

Ну к чему вот эти громкие фразы?
Допустим я хочу построить магазин,ни у кого не спрашивая я вижу свободный участок и начинаю стройку,конечно же приходят проверяющие ,выписывают мне штраф,а я во всех СМИ начинаю вопить "Вы против того что бы у людей возле дома был хлеб молоко и другие продукты первой необходимости" так что ли?
Стройте на здоровье свою насосную ,только соблюдайте общеустановленную для всех процедуру оформления разрешительных документов.
Если вот такой самострой вовремя не остановить то завтра в каждом дворе появятся различного рода пристройки и кто за это будет отвечать?

[Исправлено: Добринцофф, 14.10.2023 - 18:29]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32061
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 19:09
#68
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Кто такой Павел?

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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3128
Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 14.10.23 - 19:14
#69
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Цитата:
Добринцофф:
Ну к чему вот эти громкие фразы?

Сколько лет прошло как построили эти дома? лет 40 прошло наверное. Сколько лет этой насосной? Я так подозреваю что немало. Перебои с холодной водой в центре начались ещё при СССР. Всё это время до начала конфликта насосная (старая), которая не состоит ни у кого на балансе г-ну Киму не мешала, а тут мелкий зловредный укус. В междоусобной войне все средства хороши? Причём там квартир около 200 есть наверное. И предприниматель , магазин или что это там которого несколько лет уже стоит закрытый. Как то имидж этого предпринимателя, как человека у меня лично стремится к нулю.
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