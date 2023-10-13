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Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
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Я робот(Пользователи)
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Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 20:39
В августе ОСИ «Центр-парк» привлекли к административной ответственности за строительство насосной станции без проектно-сметной документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу. Выписали штраф в размере 200 МРП или 690 000 тенге. Стройка остановилась, а из-за неработающего насоса многоэтажки в самом центре города испытывают нехватку давления в трубах с холодной водой.
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- 13390
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 16:35
Цитата:
Беш это святое. Один пойдёт.
Добринцофф:
бешбармака,как соучастник бы пошёл.
бешбармака,как соучастник бы пошёл.
Беш это святое. Один пойдёт.
Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 14.10.23 - 16:46
Если г-н Ким говорит от имени всех предпринимателей, то они просто звери какие то!!!
Мы как члены кондоминиума против того, чтобы у людей была холодная вода? Так что ли? И потом где акимат? Вы туда обращались? Не по поводу судов, а по поводу Костанай Су, который не хочет, отказывается обеспечить нормальное водоснабжение.Судиться можно долго и нудно, г-н Говоров тоже тот ещё "акула пера". Можно было ТАК подать этот материал, выставить предпринимателей и ГАСК безжалостными людьми, лишающих маленьких детей глотка воды в пустыне. Ну и доплатили бы ему. Что тут такого? Все журналист работают за гонорар. А то ходите , гордитесь, что никому не проплачивали, а у вас воды нет
Мы как члены кондоминиума против того, чтобы у людей была холодная вода? Так что ли? И потом где акимат? Вы туда обращались? Не по поводу судов, а по поводу Костанай Су, который не хочет, отказывается обеспечить нормальное водоснабжение.Судиться можно долго и нудно, г-н Говоров тоже тот ещё "акула пера". Можно было ТАК подать этот материал, выставить предпринимателей и ГАСК безжалостными людьми, лишающих маленьких детей глотка воды в пустыне. Ну и доплатили бы ему. Что тут такого? Все журналист работают за гонорар. А то ходите , гордитесь, что никому не проплачивали, а у вас воды нет
Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 14.10.23 - 17:03
Да и большой аргумент для акима, чтобы вмешаться, какая антиреклама государственной политике в сфере ЖКХ. Когда агитировали за ОСИ и ПТ, говорили жильцы берите дело в свои руки. Взяли и что получилось? Акимат не должен вмешиваться в судебные решения. но повлиять на проблему в целом может и более того обязан. Пока не дошло до каких то незаконных дел. А вдруг Марик с отчаяния сожжет себя перед этой пирамидой Кима, или неустановленное лицо из состава жильцов перережет холодную воду в доме у кого нибудь из господ предпринимателей?
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 17:08
Цитата:
Это же жильцы строили, не ОСИ, да, ты прав..
saba:
и что? У них на куртках написано ОСИ "Центр парк
и что? У них на куртках написано ОСИ "Центр парк
Это же жильцы строили, не ОСИ, да, ты прав..
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 17:10
Цитата:
Кстати да, на меня же в суд подали, за моральный ущерб тоже буду просить ну не миллион как они, попробую 500 тысяч.
Тем более в понедельник нас 20 человек, сейчас пересчитал, начнут судить
saba:
. А вдруг Марик с отчаяния сожжет себя перед этой пирамидой Кима, или
. А вдруг Марик с отчаяния сожжет себя перед этой пирамидой Кима, или
Кстати да, на меня же в суд подали, за моральный ущерб тоже буду просить ну не миллион как они, попробую 500 тысяч.
Тем более в понедельник нас 20 человек, сейчас пересчитал, начнут судить
Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 14.10.23 - 17:51
Вот вам и прямое обоснование для обжалования как решения ГАСКа так и решения суда. А до того нужно записаться на приём к Акиму города, администрация должна тут выступить посредником между вами и предпринимателями, не можете же вы провести всю оставшуюся жизнь провести в судах. Тут в деле насосной уже понятно что г-н Ким подал жалобу лишь бы навредить жителям, его бизнесу, как и любому другому бизнесу отдельно стоящая насосная не может помешать
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 18:04
Цитата:
А разве я сказал ,что виновато ОСИ?
Это же вы написали что Ильяс зря раскололся и взял всю вину на себя.
Ну так если бы он в несознанку пошёл,то тогда по фото начали бы строителей дёргать,а как доказательство можно фотки с форума к делу приложить.
Вообще удивительно ,что всю их тёплую компашку по заявлению оппонентов ИПшников повязали,ведь на форуме на всю область был полный расклад как сломали ,как фундамент заливали,короче сами себе срок(штраф) заработали.
saba:
Ну и что? У них на куртках написано ОСИ "Центр парк"?
Ну и что? У них на куртках написано ОСИ "Центр парк"?
А разве я сказал ,что виновато ОСИ?
Это же вы написали что Ильяс зря раскололся и взял всю вину на себя.
Ну так если бы он в несознанку пошёл,то тогда по фото начали бы строителей дёргать,а как доказательство можно фотки с форума к делу приложить.
Вообще удивительно ,что всю их тёплую компашку по заявлению оппонентов ИПшников повязали,ведь на форуме на всю область был полный расклад как сломали ,как фундамент заливали,короче сами себе срок(штраф) заработали.
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 18:27
Цитата:
Ну к чему вот эти громкие фразы?
Допустим я хочу построить магазин,ни у кого не спрашивая я вижу свободный участок и начинаю стройку,конечно же приходят проверяющие ,выписывают мне штраф,а я во всех СМИ начинаю вопить "Вы против того что бы у людей возле дома был хлеб молоко и другие продукты первой необходимости" так что ли?
Стройте на здоровье свою насосную ,только соблюдайте общеустановленную для всех процедуру оформления разрешительных документов.
Если вот такой самострой вовремя не остановить то завтра в каждом дворе появятся различного рода пристройки и кто за это будет отвечать?
[Исправлено: Добринцофф, 14.10.2023 - 18:29]
saba:
Мы как члены кондоминиума против того, чтобы у людей была холодная вода?
Мы как члены кондоминиума против того, чтобы у людей была холодная вода?
Ну к чему вот эти громкие фразы?
Допустим я хочу построить магазин,ни у кого не спрашивая я вижу свободный участок и начинаю стройку,конечно же приходят проверяющие ,выписывают мне штраф,а я во всех СМИ начинаю вопить "Вы против того что бы у людей возле дома был хлеб молоко и другие продукты первой необходимости" так что ли?
Стройте на здоровье свою насосную ,только соблюдайте общеустановленную для всех процедуру оформления разрешительных документов.
Если вот такой самострой вовремя не остановить то завтра в каждом дворе появятся различного рода пристройки и кто за это будет отвечать?
[Исправлено: Добринцофф, 14.10.2023 - 18:29]
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 19:09
Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 14.10.23 - 19:14
Цитата:
Сколько лет прошло как построили эти дома? лет 40 прошло наверное. Сколько лет этой насосной? Я так подозреваю что немало. Перебои с холодной водой в центре начались ещё при СССР. Всё это время до начала конфликта насосная (старая), которая не состоит ни у кого на балансе г-ну Киму не мешала, а тут мелкий зловредный укус. В междоусобной войне все средства хороши? Причём там квартир около 200 есть наверное. И предприниматель , магазин или что это там которого несколько лет уже стоит закрытый. Как то имидж этого предпринимателя, как человека у меня лично стремится к нулю.
Добринцофф:
Ну к чему вот эти громкие фразы?
Ну к чему вот эти громкие фразы?
Сколько лет прошло как построили эти дома? лет 40 прошло наверное. Сколько лет этой насосной? Я так подозреваю что немало. Перебои с холодной водой в центре начались ещё при СССР. Всё это время до начала конфликта насосная (старая), которая не состоит ни у кого на балансе г-ну Киму не мешала, а тут мелкий зловредный укус. В междоусобной войне все средства хороши? Причём там квартир около 200 есть наверное. И предприниматель , магазин или что это там которого несколько лет уже стоит закрытый. Как то имидж этого предпринимателя, как человека у меня лично стремится к нулю.
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