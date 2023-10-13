Отправлено: - 17:10

saba:

. А вдруг Марик с отчаяния сожжет себя перед этой пирамидой Кима, или

Цитата:Кстати да, на меня же в суд подали, за моральный ущерб тоже буду просить ну не миллион как они, попробую 500 тысяч.Тем более в понедельник нас 20 человек, сейчас пересчитал, начнут судить