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≡ Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47740
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 20:39
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В августе ОСИ «Центр-парк» привлекли к административной ответственности за строительство насосной станции без проектно-сметной документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу. Выписали штраф в размере 200 МРП или 690 000 тенге. Стройка остановилась, а из-за неработающего насоса многоэтажки в самом центре города испытывают нехватку давления в трубах с холодной водой.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13390
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 16:35
#60
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Цитата:
Добринцофф:
бешбармака,как соучастник бы пошёл.

Беш это святое. Один пойдёт.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3125
Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 14.10.23 - 16:46
#61
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Если г-н Ким говорит от имени всех предпринимателей, то они просто звери какие то!!!
Мы как члены кондоминиума против того, чтобы у людей была холодная вода? Так что ли? И потом где акимат? Вы туда обращались? Не по поводу судов, а по поводу Костанай Су, который не хочет, отказывается обеспечить нормальное водоснабжение.Судиться можно долго и нудно, г-н Говоров тоже тот ещё "акула пера". Можно было ТАК подать этот материал, выставить предпринимателей и ГАСК безжалостными людьми, лишающих маленьких детей глотка воды в пустыне. Ну и доплатили бы ему. Что тут такого? Все журналист работают за гонорар. А то ходите , гордитесь, что никому не проплачивали, а у вас воды нет
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3125
Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 14.10.23 - 17:03
#62
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Да и большой аргумент для акима, чтобы вмешаться, какая антиреклама государственной политике в сфере ЖКХ. Когда агитировали за ОСИ и ПТ, говорили жильцы берите дело в свои руки. Взяли и что получилось? Акимат не должен вмешиваться в судебные решения. но повлиять на проблему в целом может и более того обязан. Пока не дошло до каких то незаконных дел. А вдруг Марик с отчаяния сожжет себя перед этой пирамидой Кима, или неустановленное лицо из состава жильцов перережет холодную воду в доме у кого нибудь из господ предпринимателей?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32060
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 17:08
#63
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Цитата:
saba:
и что? У них на куртках написано ОСИ "Центр парк

Это же жильцы строили, не ОСИ, да, ты прав..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32060
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 17:10
#64
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Цитата:
saba:
. А вдруг Марик с отчаяния сожжет себя перед этой пирамидой Кима, или

Кстати да, на меня же в суд подали, за моральный ущерб тоже буду просить ну не миллион как они, попробую 500 тысяч.
Тем более в понедельник нас 20 человек, сейчас пересчитал, начнут судить
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