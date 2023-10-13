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≡ Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47740
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 20:39
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В августе ОСИ «Центр-парк» привлекли к административной ответственности за строительство насосной станции без проектно-сметной документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу. Выписали штраф в размере 200 МРП или 690 000 тенге. Стройка остановилась, а из-за неработающего насоса многоэтажки в самом центре города испытывают нехватку давления в трубах с холодной водой.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32060
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 00:33
#45
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32060
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 00:35
#46
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Замок уже как я приехал, в апреле 21го, всегда закрыт.



Чем мы ему мешаем?
Вода да, если насос отключить, самотеком придет к нему домой в любом случае..

[Исправлено: 111, 14.10.2023 - 00:36]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32060
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 00:46
#47
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Цитата:
alex_60:
Да, купить квартиру на 9 этаже

Зато на свои, а не за счет родителей, как у некоторых..
И там что, на 9х этажах, живут не люди?
Кому как не тебе это знать, который знает мой каждый шаг с 1995го?

[Исправлено: 111, 14.10.2023 - 00:54]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9569
Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 14.10.23 - 00:59
#48
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Марик даже в стиралку полторашки заливает :lol:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9569
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 01:03
#49
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Я не совсем понял механику процесса стирки.
Вы полторашки-пятилитровки куда заливаете,в отверстие для порошка что ли?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32060
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 01:10
#50
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Цитата:
Добринцофф:
не совсем понял механику процесса стирки. Вы полторашки-пятилитровки куда заливаете,в отверстие для порошка что ли?

Ну да..
Стирать то как то надо..
В Рудном стирали, когда нам только перекрыли ИПшники кислород, но вот , выкручиваемся.
Слушаем когда стиралка начинает воду закачивать, льем эти пятилитровки и, останавливаемся, пока датчик воды измеряет ее количество, потом опять заливаем..
Круто..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9569
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 01:14
#51
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Цитата:
111:
В Рудном стирали, когда нам только перекрыли ИПшники кислород

Сектор газа в центре Костаная,да это же гуманитарная катастрофа,надо писать в ООН :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32060
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 01:16
#52
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Цитата:
Добринцофф:
Сектор газа

Мы, тысяча жителей, не террористы, которых нужно сравнивать с этим сектором.
Которые рамсуют с несколькими депутатами, Святыми и тд..
Нас больше и мы правы
За нашу и вашу свободу!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9569
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 01:19
#53
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Смотрю иногда объявки думаю может прикупить на старости лет квартирку на 20 этаже,что бы в телескоп ближайшие планеты ,да город рассматривать,но теперь чё то как то неохота.
У меняв ЗТБ даже год назад когда воду по графику давали,всегда запасной вариант был,перекрыл центральный кран открыл запасной и всё вода также бежит по всему водопроводу как центральная.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3125
Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 14.10.23 - 13:02
#54
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Цитата:
Добринцофф:
но теперь чё то как то неохота.

В центре всегда с холодной водой было сложно,а в 9 ти этажках тем более. у них подача другая. Поэтому я скептически и воспринял идею Аксакалова, о 18 ти этажных домах в городе, там инфраструктура типа есть. Старая инфраструктура до 5 этажа не добивает.
А насчёт суда и проверок. Председатель ОСИ не умеет с проверяющими разговаривать. Сказал бы ОСИ не имеет никакого отношения и всё. А он начал объяснять, что к чему, кто проявил инициативу и т.д. С проверяющими и судом надо разговаривать рублеными фразами, мы не имеем отношения к этому, кто строил с теми и разбирайтесь. А как с частной инициативой разбираться, на каждого жильца штраф накладывать? Тоже не вариант
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9569
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 14:31
#55
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Цитата:
saba:
Сказал бы ОСИ не имеет никакого отношения и всё

Даже здесь На форуме есть фото строителей,не говоря уж о том ,что тот кто написал заявление уж наверное сделал и фото и видео участников несанкционированного строительства,а Марик с тарелкой бешбармака,как соучастник бы пошёл.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
383
Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 14.10.23 - 15:34
#56
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111, теперь Ким может спокойно подавать на ваше ОСИ в суд об упущенной выгоде, из-за того что вы перекрыли доступ к сдаваемой в аренду площади.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32060
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 15:51
#57
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Цитата:
Ильяс:
111, теперь Ким может спокойно подавать на ваше ОСИ в

Когда он закрыл свой магазин?
В 21м в начале, когда я приехал, он уже закрыт был.
ОСИ когда создали?
Нет еще и годика..
Если нет знаний, элементарно посчитать годики, то логика какая то должна быть, или те, что рвуться в депутаты, с этим не знакомы?

Дополню, магазин его никогда не закрывался и сейчас работает, там арендаторы просто так работают

[Исправлено: 111, 14.10.2023 - 17:04]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32060
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 15:55
#58
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Цитата:
Добринцофф:
Марик с тарелкой бешбармака,как соучастник бы по

Так они на меня отдельно в суд и подали, и на всех, кто ел бешбармак..
Просто в тупую.
Говорю, там в списке 25 человек активистов.
Посмотрим..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3125
Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 14.10.23 - 16:32
#59
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Цитата:
Добринцофф:
есть фото строителей,не говоря уж о том ,что тот кто написал заявление уж наверное сделал и фото и видео участников несанкционированного строительства,

Ну и что? У них на куртках написано ОСИ "Центр парк"? Марик все фото от своего имени выставлял, что выдаёт причастность ОСИ? Тут как раз такое дело, когда буква Закона важнее чем его дух. Понятное дело, все члены ОСИ принимали участие в стройке, кто финансово, а кто делом. Документально есть доказательство причастности ОСИ или председатель что то не договаривает? Если нет , на каком основании штраф выписан именно ОСИ, может потому что просто удобнее привлечь юрлицо, чем множество физических лиц? а кого наказывать в таком случае? Всех? Выявлять зачинщиков? ОСИ очень пришлось к делу
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