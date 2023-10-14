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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Былое и думы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47740
Аркадий ДЕНИСОВ: Былое и думы
Отправлено: 14.10.23 - 13:14
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Еще 80 лет назад приобрела всемирную популярность фраза французского писателя, военного летчика Антуана де Сент-Экзюпери: «Единственная настоящая роскошь, которую я знаю, - это роскошь человеческого общения». Созрел человек для такой мысли после того, как его самолет упал в горах и Антуан около месяца выбирался из дебрей к людям. Вот и мы, не видевшие друг друга от 10 и более лет, невероятно обрадовались встрече.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3122
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Былое и думы
Отправлено: 14.10.23 - 13:14
#1
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Ни в советские времена, ни потом ни разу не слышал. чтобы профсоюзы защищали какие то права трудящихся у нас. В советские времена распределяли путёвки в санатории и путешествия по стране и за границу. Причём в санатории ещё мог простой человек попасть. то путешествия уже нет. В соцлагерь можно было ещё по блату , в капстраны ездили только сами руководители профсоюзов и обкомовские работники. А потом в годы перестройки поделили между собой всё обширное профсоюзное хозяйство от санатория "Сосновый бор" до пионерлагерей. Профсоюз в нашем виде всегда обслуживал власть.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8704
Аркадий ДЕНИСОВ: Былое и думы
Отправлено: 14.10.23 - 13:27
#2
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Цитата:
saba:
в капстраны ездили только сами руководители профсоюзов и обкомовские работники

----В 1978 году в Индию ездила моя двоюродная сестра --- работала медсестрой .
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13389
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Былое и думы
Отправлено: 14.10.23 - 13:38
#3
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Цитата:
saba:

Спросите меня почему я НЕ люблю СССР. Отвечу. Я был маленький. Родители каждый год гоняли на отпуск. А меня оставляли с бабушкой. Им квартиру в тухали. Мне пришлось с родителями после садика и работы идти ( небыло Мерса) и ремонтировать кв после комуняк. И тд устану жаловаться.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3122
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Былое и думы
Отправлено: 14.10.23 - 13:56
#4
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Цитата:
Vit:
я НЕ люблю СССР.

Я не могу сказать, что я не люблю СССР. Это большая часть моей жизни, молодость и то о чём вспоминаешь с нежностью. И к коммунистам тех времён отношусь вполне нормально. Нормальные люди делали карьеру, а без партии её невозможно было сделать. Но и идеализировать то время я тоже не могу, всякое было и плохое и хорошее. А про себя могу сказать что лучше всего мне жилось в лихие 90 е. Весело было, принимали участие в каких то грандиозных проектах, мотались по всему бывшему Союзу, шальные деньги как приходили в больших количествах, так и бесследно куда то исчезали. Если бы я тогда был серьёзным и умел бы копить деньги , то наверное был бы каким нибудь богатеем. Но увы денег копить я до сих пор не научился
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3122
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Былое и думы
Отправлено: 14.10.23 - 13:58
#5
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Цитата:
Гога:
в Индию

В Индию да это было вероятно, но вот в Западную Европу уже нет
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3122
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Былое и думы
Отправлено: 14.10.23 - 14:07
#6
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Да и не в путёвках дело. А в сущности профсоюзов.Профсоюз должен был защищать права трудящихся, а он что при Союзе, что потом при Назарбаеве (остатки профсоюзов) был организацией аффилированной с властью. Не зря было устойчивое выражение "проработать по профсоюзной линии". Это когда уже не комсомолец по возрасту и в партию не вступил.
И я что то я не слышал чтобы каким нибудь членам профсоюза поступили какие нибудь деньги от продажи санатория "Колос" или пионерлагеря "Арман". А там имущества было ой как много, не в этих объектах , а в общем у профсоюзов.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4936
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Былое и думы
Отправлено: 14.10.23 - 14:19
#7
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Цитата:
saba:
мог простой человек попасть. то путешествия уже нет

Цитата:
saba:
в Западную Европу уже нет


Смотря где: - когда я работал в райкоме комсомола вторым секретарём, то персонально отвечал за работу по линии БММТ "Спутник" (Бюро Международного Молодежного Туризма) и мы всегда (квота такая была) за рубеж отправляли: - три рабочих и один специалист.
Инааче через бюро обкома комсомола не прошло бы. Список кто за границу, особенно в кап.страны - всегда утверждали на бюро обкома.

Распространённые путевки среди молодёжи были в Прибалтику, Югославию, Венгрию, Францию, ФРГ, Кубу, Испанию- вот никогда не было в США, Англию.
И стоили путёвки дёшево - в ФРГ, Францию - можно было сьездить за 300- 400 рублей при средней зарплате в то время примерно 250-270 рудбей.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6373
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Былое и думы
Отправлено: 14.10.23 - 14:27
#8
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В восьмидесятые годы,пик развития советского строя, если не считать афган, то все жили счастливо. Кто мог проворачивал дела, соседка моя по прошествии сорок лет рассказывала: были у них друзья чеченцы, приезжали раз в полгода, кидали кирпичом в витрину магазина, все переворачивали и в тот же час сваливали. Ревизия выявляла огромные недостачи, заведующие магазинов знали что делали. Опера очень редко раскрывали подробные кражи. Воришки покупали кооперативные квартиры, машины,жили на широкую ногу. У соседки можно было занять хоть что рублей, но долг обратно частями не принимала, требовала сразу целиком, пусть и не сразу, хоть через год. Видимо боялась запутаться.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2528
Аркадий ДЕНИСОВ: Былое и думы
Отправлено: 14.10.23 - 14:28
#9
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Цитата:
ACROS:
при средней зарплате в то время примерно 250-270 рудбей.

Может 150-170? Что то не припомню чтобы средняя ЗП за 200 рублей была, это было уже что то.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4936
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Былое и думы
Отправлено: 14.10.23 - 14:33
#10
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Цитата:
Эл-починно:
средняя ЗП за 200 рублей


Была: средний механизатор зарабатывал по 200- 230 в простые месяцы, в посевную, сенокос, пары, зябь и уборку примерно по 400 -500 рублей и плюс итоговая годовая доплата по 5 000 - 12 000 рублей.
За один хороший год он мог свободно купить "Жигули", только их не было в продаже, очередь через райисполком и она многолетная, если только с рук у барыг-фарцовщиков.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19155
Аркадий ДЕНИСОВ: Былое и думы
Отправлено: 14.10.23 - 14:36
#11
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Цитата:
Эл-починно:
Может 150-170? Ч


Соглашусь.
Ну по крайней мере в конце восьмидесятых,
Работая на дизельном и одновременно работая на Вазе в Тольятти,получая две зарплаты,
Зарплата и там и там за двести не выходило.
.

[Исправлено: alex_60, 14.10.2023 - 14:43]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2528
Аркадий ДЕНИСОВ: Былое и думы
Отправлено: 14.10.23 - 14:43
#12
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Цитата:
ACROS:
Была: средний механизатор зарабатывал по 200- 230 в простые месяцы,

Так вы ещё тогда значит жировали? :lol:
У меня до начала 90-ых и до перехода на тенге, как у инженерного персонала - 180 рубчиков было. Сторож в районе 100, как и технички от 80- до 120-ти максимум получали. Опять несправедливость восторжествовала. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 14.10.2023 - 14:47]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4936
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Былое и думы
Отправлено: 14.10.23 - 14:46
#13
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Цитата:
alex_60:


Когда я начинал работу после института, то на должности инженера по эксплуатации получал - 125 рублей; на должности зав.МТМ - 180 рублей; на должности главного инженера - 250 рублей; на должности второго секретаря райкома - 250 рублей; на должности парторга - 280 рублей.
Супруга работая простым бухгалтером в рай.союзе получала - 165 рублей и 210 рублей - когда назначили глав.бухом в совхоз.рабкопе.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19155
Аркадий ДЕНИСОВ: Былое и думы
Отправлено: 14.10.23 - 14:50
#14
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Цитата:
ACROS:

Посмотрел сейчас свой комсомольский билет.
Сентябрь 1984,зп 167,взносы 2.51.
Это на дизельном. Два года после института.
А до этого после распределения, смотрю зп были, 222,202,282 но в основном в районе 160.
Но это на Машзаводе в России.

[Исправлено: alex_60, 14.10.2023 - 15:03]
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