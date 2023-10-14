Отправлено: - 13:56

Vit:

я НЕ люблю СССР.

Цитата:Я не могу сказать, что я не люблю СССР. Это большая часть моей жизни, молодость и то о чём вспоминаешь с нежностью. И к коммунистам тех времён отношусь вполне нормально. Нормальные люди делали карьеру, а без партии её невозможно было сделать. Но и идеализировать то время я тоже не могу, всякое было и плохое и хорошее. А про себя могу сказать что лучше всего мне жилось в лихие 90 е. Весело было, принимали участие в каких то грандиозных проектах, мотались по всему бывшему Союзу, шальные деньги как приходили в больших количествах, так и бесследно куда то исчезали. Если бы я тогда был серьёзным и умел бы копить деньги , то наверное был бы каким нибудь богатеем. Но увы денег копить я до сих пор не научился