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Аркадий ДЕНИСОВ: Былое и думы
Аркадий ДЕНИСОВ: Былое и думы
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Я робот(Пользователи)
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Аркадий ДЕНИСОВ: Былое и думы
Отправлено: 14.10.23 - 13:14
Еще 80 лет назад приобрела всемирную популярность фраза французского писателя, военного летчика Антуана де Сент-Экзюпери: «Единственная настоящая роскошь, которую я знаю, - это роскошь человеческого общения». Созрел человек для такой мысли после того, как его самолет упал в горах и Антуан около месяца выбирался из дебрей к людям. Вот и мы, не видевшие друг друга от 10 и более лет, невероятно обрадовались встрече.
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Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Былое и думы
Отправлено: 14.10.23 - 13:14
Ни в советские времена, ни потом ни разу не слышал. чтобы профсоюзы защищали какие то права трудящихся у нас. В советские времена распределяли путёвки в санатории и путешествия по стране и за границу. Причём в санатории ещё мог простой человек попасть. то путешествия уже нет. В соцлагерь можно было ещё по блату , в капстраны ездили только сами руководители профсоюзов и обкомовские работники. А потом в годы перестройки поделили между собой всё обширное профсоюзное хозяйство от санатория "Сосновый бор" до пионерлагерей. Профсоюз в нашем виде всегда обслуживал власть.
(Полноправные пользователи)
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- Краснодар
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- 8704
Аркадий ДЕНИСОВ: Былое и думы
Отправлено: 14.10.23 - 13:27
Цитата:
----В 1978 году в Индию ездила моя двоюродная сестра --- работала медсестрой .
saba:
в капстраны ездили только сами руководители профсоюзов и обкомовские работники
в капстраны ездили только сами руководители профсоюзов и обкомовские работники
----В 1978 году в Индию ездила моя двоюродная сестра --- работала медсестрой .
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13389
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Былое и думы
Отправлено: 14.10.23 - 13:38
Цитата:
Спросите меня почему я НЕ люблю СССР. Отвечу. Я был маленький. Родители каждый год гоняли на отпуск. А меня оставляли с бабушкой. Им квартиру в тухали. Мне пришлось с родителями после садика и работы идти ( небыло Мерса) и ремонтировать кв после комуняк. И тд устану жаловаться.
saba:
Спросите меня почему я НЕ люблю СССР. Отвечу. Я был маленький. Родители каждый год гоняли на отпуск. А меня оставляли с бабушкой. Им квартиру в тухали. Мне пришлось с родителями после садика и работы идти ( небыло Мерса) и ремонтировать кв после комуняк. И тд устану жаловаться.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Былое и думы
Отправлено: 14.10.23 - 13:56
Цитата:
Я не могу сказать, что я не люблю СССР. Это большая часть моей жизни, молодость и то о чём вспоминаешь с нежностью. И к коммунистам тех времён отношусь вполне нормально. Нормальные люди делали карьеру, а без партии её невозможно было сделать. Но и идеализировать то время я тоже не могу, всякое было и плохое и хорошее. А про себя могу сказать что лучше всего мне жилось в лихие 90 е. Весело было, принимали участие в каких то грандиозных проектах, мотались по всему бывшему Союзу, шальные деньги как приходили в больших количествах, так и бесследно куда то исчезали. Если бы я тогда был серьёзным и умел бы копить деньги , то наверное был бы каким нибудь богатеем. Но увы денег копить я до сих пор не научился
Vit:
я НЕ люблю СССР.
я НЕ люблю СССР.
Я не могу сказать, что я не люблю СССР. Это большая часть моей жизни, молодость и то о чём вспоминаешь с нежностью. И к коммунистам тех времён отношусь вполне нормально. Нормальные люди делали карьеру, а без партии её невозможно было сделать. Но и идеализировать то время я тоже не могу, всякое было и плохое и хорошее. А про себя могу сказать что лучше всего мне жилось в лихие 90 е. Весело было, принимали участие в каких то грандиозных проектах, мотались по всему бывшему Союзу, шальные деньги как приходили в больших количествах, так и бесследно куда то исчезали. Если бы я тогда был серьёзным и умел бы копить деньги , то наверное был бы каким нибудь богатеем. Но увы денег копить я до сих пор не научился
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Былое и думы
Отправлено: 14.10.23 - 13:58
Цитата:
В Индию да это было вероятно, но вот в Западную Европу уже нет
Гога:
в Индию
в Индию
В Индию да это было вероятно, но вот в Западную Европу уже нет
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Былое и думы
Отправлено: 14.10.23 - 14:07
Да и не в путёвках дело. А в сущности профсоюзов.Профсоюз должен был защищать права трудящихся, а он что при Союзе, что потом при Назарбаеве (остатки профсоюзов) был организацией аффилированной с властью. Не зря было устойчивое выражение "проработать по профсоюзной линии". Это когда уже не комсомолец по возрасту и в партию не вступил.
И я что то я не слышал чтобы каким нибудь членам профсоюза поступили какие нибудь деньги от продажи санатория "Колос" или пионерлагеря "Арман". А там имущества было ой как много, не в этих объектах , а в общем у профсоюзов.
И я что то я не слышал чтобы каким нибудь членам профсоюза поступили какие нибудь деньги от продажи санатория "Колос" или пионерлагеря "Арман". А там имущества было ой как много, не в этих объектах , а в общем у профсоюзов.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Былое и думы
Отправлено: 14.10.23 - 14:19
Цитата:
Цитата:
Смотря где: - когда я работал в райкоме комсомола вторым секретарём, то персонально отвечал за работу по линии БММТ "Спутник" (Бюро Международного Молодежного Туризма) и мы всегда (квота такая была) за рубеж отправляли: - три рабочих и один специалист.
Инааче через бюро обкома комсомола не прошло бы. Список кто за границу, особенно в кап.страны - всегда утверждали на бюро обкома.
Распространённые путевки среди молодёжи были в Прибалтику, Югославию, Венгрию, Францию, ФРГ, Кубу, Испанию- вот никогда не было в США, Англию.
И стоили путёвки дёшево - в ФРГ, Францию - можно было сьездить за 300- 400 рублей при средней зарплате в то время примерно 250-270 рудбей.
saba:
мог простой человек попасть. то путешествия уже нет
мог простой человек попасть. то путешествия уже нет
Цитата:
saba:
в Западную Европу уже нет
в Западную Европу уже нет
Смотря где: - когда я работал в райкоме комсомола вторым секретарём, то персонально отвечал за работу по линии БММТ "Спутник" (Бюро Международного Молодежного Туризма) и мы всегда (квота такая была) за рубеж отправляли: - три рабочих и один специалист.
Инааче через бюро обкома комсомола не прошло бы. Список кто за границу, особенно в кап.страны - всегда утверждали на бюро обкома.
Распространённые путевки среди молодёжи были в Прибалтику, Югославию, Венгрию, Францию, ФРГ, Кубу, Испанию- вот никогда не было в США, Англию.
И стоили путёвки дёшево - в ФРГ, Францию - можно было сьездить за 300- 400 рублей при средней зарплате в то время примерно 250-270 рудбей.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
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- 6373
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Былое и думы
Отправлено: 14.10.23 - 14:27
В восьмидесятые годы,пик развития советского строя, если не считать афган, то все жили счастливо. Кто мог проворачивал дела, соседка моя по прошествии сорок лет рассказывала: были у них друзья чеченцы, приезжали раз в полгода, кидали кирпичом в витрину магазина, все переворачивали и в тот же час сваливали. Ревизия выявляла огромные недостачи, заведующие магазинов знали что делали. Опера очень редко раскрывали подробные кражи. Воришки покупали кооперативные квартиры, машины,жили на широкую ногу. У соседки можно было занять хоть что рублей, но долг обратно частями не принимала, требовала сразу целиком, пусть и не сразу, хоть через год. Видимо боялась запутаться.
Аркадий ДЕНИСОВ: Былое и думы
Отправлено: 14.10.23 - 14:28
Цитата:
Может 150-170? Что то не припомню чтобы средняя ЗП за 200 рублей была, это было уже что то.
ACROS:
при средней зарплате в то время примерно 250-270 рудбей.
при средней зарплате в то время примерно 250-270 рудбей.
Может 150-170? Что то не припомню чтобы средняя ЗП за 200 рублей была, это было уже что то.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Былое и думы
Отправлено: 14.10.23 - 14:33
Цитата:
Была: средний механизатор зарабатывал по 200- 230 в простые месяцы, в посевную, сенокос, пары, зябь и уборку примерно по 400 -500 рублей и плюс итоговая годовая доплата по 5 000 - 12 000 рублей.
За один хороший год он мог свободно купить "Жигули", только их не было в продаже, очередь через райисполком и она многолетная, если только с рук у барыг-фарцовщиков.
Эл-починно:
средняя ЗП за 200 рублей
средняя ЗП за 200 рублей
Была: средний механизатор зарабатывал по 200- 230 в простые месяцы, в посевную, сенокос, пары, зябь и уборку примерно по 400 -500 рублей и плюс итоговая годовая доплата по 5 000 - 12 000 рублей.
За один хороший год он мог свободно купить "Жигули", только их не было в продаже, очередь через райисполком и она многолетная, если только с рук у барыг-фарцовщиков.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19155
Аркадий ДЕНИСОВ: Былое и думы
Отправлено: 14.10.23 - 14:36
Цитата:
Соглашусь.
Ну по крайней мере в конце восьмидесятых,
Работая на дизельном и одновременно работая на Вазе в Тольятти,получая две зарплаты,
Зарплата и там и там за двести не выходило.
.
[Исправлено: alex_60, 14.10.2023 - 14:43]
Эл-починно:
Может 150-170? Ч
Может 150-170? Ч
Соглашусь.
Ну по крайней мере в конце восьмидесятых,
Работая на дизельном и одновременно работая на Вазе в Тольятти,получая две зарплаты,
Зарплата и там и там за двести не выходило.
.
[Исправлено: alex_60, 14.10.2023 - 14:43]
Аркадий ДЕНИСОВ: Былое и думы
Отправлено: 14.10.23 - 14:43
Цитата:
Так вы ещё тогда значит жировали?
У меня до начала 90-ых и до перехода на тенге, как у инженерного персонала - 180 рубчиков было. Сторож в районе 100, как и технички от 80- до 120-ти максимум получали. Опять несправедливость восторжествовала.
[Исправлено: Эл-починно, 14.10.2023 - 14:47]
ACROS:
Была: средний механизатор зарабатывал по 200- 230 в простые месяцы,
Была: средний механизатор зарабатывал по 200- 230 в простые месяцы,
Так вы ещё тогда значит жировали?
У меня до начала 90-ых и до перехода на тенге, как у инженерного персонала - 180 рубчиков было. Сторож в районе 100, как и технички от 80- до 120-ти максимум получали. Опять несправедливость восторжествовала.
[Исправлено: Эл-починно, 14.10.2023 - 14:47]
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Былое и думы
Отправлено: 14.10.23 - 14:46
Цитата:
Когда я начинал работу после института, то на должности инженера по эксплуатации получал - 125 рублей; на должности зав.МТМ - 180 рублей; на должности главного инженера - 250 рублей; на должности второго секретаря райкома - 250 рублей; на должности парторга - 280 рублей.
Супруга работая простым бухгалтером в рай.союзе получала - 165 рублей и 210 рублей - когда назначили глав.бухом в совхоз.рабкопе.
alex_60:
Когда я начинал работу после института, то на должности инженера по эксплуатации получал - 125 рублей; на должности зав.МТМ - 180 рублей; на должности главного инженера - 250 рублей; на должности второго секретаря райкома - 250 рублей; на должности парторга - 280 рублей.
Супруга работая простым бухгалтером в рай.союзе получала - 165 рублей и 210 рублей - когда назначили глав.бухом в совхоз.рабкопе.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19155
Аркадий ДЕНИСОВ: Былое и думы
Отправлено: 14.10.23 - 14:50
Цитата:
Посмотрел сейчас свой комсомольский билет.
Сентябрь 1984,зп 167,взносы 2.51.
Это на дизельном. Два года после института.
А до этого после распределения, смотрю зп были, 222,202,282 но в основном в районе 160.
Но это на Машзаводе в России.
[Исправлено: alex_60, 14.10.2023 - 15:03]
ACROS:
Посмотрел сейчас свой комсомольский билет.
Сентябрь 1984,зп 167,взносы 2.51.
Это на дизельном. Два года после института.
А до этого после распределения, смотрю зп были, 222,202,282 но в основном в районе 160.
Но это на Машзаводе в России.
[Исправлено: alex_60, 14.10.2023 - 15:03]
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