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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32052
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 00:58
#11446
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И да, я уважал чью то семью, его сына, жену, ребенка, по крайней мере видел только одного, и уважаю.
Но это подло, А, пользоваться этим и что то рассказывать другим, и тем более сплетничать на эту тему, что у меня было с 1995го года, в течении почти 30ти лет..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32052
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 01:00
#11447
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Но с другой стороны и правильно что сплетничал, это заставило меня выйти как говорится из тени..
Мир круглый, да?
И обязательно будет тот, кто застучит того, кто стучит на другого..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32052
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 01:02
#11448
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Я ведь был , как и мои сородичи, постоянным вашим клиентом..
Но блин..
Как вообще это можно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32052
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 01:04
#11449
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Всегда, всегда был о вас хорошего мнения, абсолютно.
Даже сейчас, не смотря ни на что.
Но зачем злоупотреблять и выносить какие то данные?
Ты меня просто убил..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32052
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 01:06
#11450
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Блин, я всегда ставил твою семью в пример..
Да, мне да, обидно в какой то степени, что вот так все вышло..
Остается ждать мнение кого то, он тоже так же меня ненавидел, хотя я к нему всей душой?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20134
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 01:25
#11451
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Цитата:
111:
То есть сексуальная зоофилия?

Называй свои отношения как хочешь, только меня в это не впутывай :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20134
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 01:27
#11452
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Цитата:
111:
Ты меня просто убил..

Ты с кем вообще разговариваешь?))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32052
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 01:40
#11453
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Цитата:
maxsaf:
Ты с кем вообще разговариваешь

А ты меня знал с 1995го?
К тому и обращаюсь..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13381
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 05:53
#11454
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Самые вкусные манты, это Сарыарка. Обычно просишь бульон побольше. Красный. Вкуснее не где не было.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20134
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 07:12
#11455
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Цитата:
Vit: Самые вкусные манты, это Сарыарка. Обычно просишь бульон побольше. Красный. Вкуснее не где не было.
Абайка вершков по соцсетям нахватал, а копни глубже - он уже не в курсе.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13381
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 07:19
#11456
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Цитата:
maxsaf: копни глубже - он уже не в курсе.
Откуда ему знать. Он в Челябинске учился на психолога.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3111
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 09:39
#11457
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По определению Гоги я не коренной, но кое что знаю про Костанай. Подвальчик в Казахтелекоме, манты не помню, по 100 грамм наливали точно, Возле Севказгеологии не помню никакого ДК, был кинотеатр 40 лет Казахстана, сейчас просто Казахстан, в столовую внутрь надо было зайти и спуститься в цоколь, был ещё один вход с Алтынсарина, но он часто был закрыт. Бавария раньше была возле рынка по Алтынсарина, потом вместе со всем оборудованием переехала на Аль Фараби , где Гога сказал там и работает. В "Сарочке" манты никогда не ел, не нравились. Первые алкогольные коктейли там появились. В Шолпане ел, всегда дырявые были и назывались не манты, а паровые гребешки, после занятий бывало заходили.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20134
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 09:49
#11458
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Цитата:
saba:

Во, это сразу видно, что местный :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13381
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 09:53
#11459
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Цитата:
saba:
Подвал напротив казахтелеком это уже было потом. Манты и 100 г. Там да. Наливали. Но это повторяхи. Первые манты были на сарыарке.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20134
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 09:55
#11460
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Цитата:
saba:
Подвальчик в Казахтелекоме, манты не помню

Норм там манты были, и вареники с картошкой и грибами.

Цитата:
saba:
Возле Севказгеологии не помню никакого ДК, был кинотеатр 40 лет Казахстана, сейчас просто Казахстан,

Откуда актюбинскому Абайке это знать, там же школа детского творчества и общеобразовательная через дорогу

Цитата:
saba:
в столовую внутрь надо было зайти и спуститься в цоколь

Да, так и есть. Привет, Абайка ;-)

[Исправлено: maxsaf, 14.10.2023 - 10:05]
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