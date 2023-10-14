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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 00:58
И да, я уважал чью то семью, его сына, жену, ребенка, по крайней мере видел только одного, и уважаю.
Но это подло, А, пользоваться этим и что то рассказывать другим, и тем более сплетничать на эту тему, что у меня было с 1995го года, в течении почти 30ти лет..
Но это подло, А, пользоваться этим и что то рассказывать другим, и тем более сплетничать на эту тему, что у меня было с 1995го года, в течении почти 30ти лет..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 01:00
Но с другой стороны и правильно что сплетничал, это заставило меня выйти как говорится из тени..
Мир круглый, да?
И обязательно будет тот, кто застучит того, кто стучит на другого..
Мир круглый, да?
И обязательно будет тот, кто застучит того, кто стучит на другого..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 01:02
Я ведь был , как и мои сородичи, постоянным вашим клиентом..
Но блин..
Как вообще это можно..
Но блин..
Как вообще это можно..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 01:04
Всегда, всегда был о вас хорошего мнения, абсолютно.
Даже сейчас, не смотря ни на что.
Но зачем злоупотреблять и выносить какие то данные?
Ты меня просто убил..
Даже сейчас, не смотря ни на что.
Но зачем злоупотреблять и выносить какие то данные?
Ты меня просто убил..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 01:06
Блин, я всегда ставил твою семью в пример..
Да, мне да, обидно в какой то степени, что вот так все вышло..
Остается ждать мнение кого то, он тоже так же меня ненавидел, хотя я к нему всей душой?
Да, мне да, обидно в какой то степени, что вот так все вышло..
Остается ждать мнение кого то, он тоже так же меня ненавидел, хотя я к нему всей душой?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 01:25
Цитата:
Называй свои отношения как хочешь, только меня в это не впутывай
111:
То есть сексуальная зоофилия?
То есть сексуальная зоофилия?
Называй свои отношения как хочешь, только меня в это не впутывай
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 01:27
Цитата:
Ты с кем вообще разговариваешь?))
111:
Ты меня просто убил..
Ты меня просто убил..
Ты с кем вообще разговариваешь?))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 01:40
Цитата:
А ты меня знал с 1995го?
К тому и обращаюсь..
maxsaf:
Ты с кем вообще разговариваешь
Ты с кем вообще разговариваешь
А ты меня знал с 1995го?
К тому и обращаюсь..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 05:53
Самые вкусные манты, это Сарыарка. Обычно просишь бульон побольше. Красный. Вкуснее не где не было.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 07:12
Цитата:
Vit: Самые вкусные манты, это Сарыарка. Обычно просишь бульон побольше. Красный. Вкуснее не где не было.Абайка вершков по соцсетям нахватал, а копни глубже - он уже не в курсе.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 07:19
Цитата:
maxsaf: копни глубже - он уже не в курсе.Откуда ему знать. Он в Челябинске учился на психолога.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3111
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 09:39
По определению Гоги я не коренной, но кое что знаю про Костанай. Подвальчик в Казахтелекоме, манты не помню, по 100 грамм наливали точно, Возле Севказгеологии не помню никакого ДК, был кинотеатр 40 лет Казахстана, сейчас просто Казахстан, в столовую внутрь надо было зайти и спуститься в цоколь, был ещё один вход с Алтынсарина, но он часто был закрыт. Бавария раньше была возле рынка по Алтынсарина, потом вместе со всем оборудованием переехала на Аль Фараби , где Гога сказал там и работает. В "Сарочке" манты никогда не ел, не нравились. Первые алкогольные коктейли там появились. В Шолпане ел, всегда дырявые были и назывались не манты, а паровые гребешки, после занятий бывало заходили.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 09:49
Цитата:
Во, это сразу видно, что местный
saba:
Во, это сразу видно, что местный
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 09:53
Цитата:
saba:Подвал напротив казахтелеком это уже было потом. Манты и 100 г. Там да. Наливали. Но это повторяхи. Первые манты были на сарыарке.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 09:55
Цитата:
Норм там манты были, и вареники с картошкой и грибами.
Цитата:
Откуда актюбинскому Абайке это знать, там же школа детского творчества и общеобразовательная через дорогу
Цитата:
Да, так и есть. Привет, Абайка
[Исправлено: maxsaf, 14.10.2023 - 10:05]
saba:
Подвальчик в Казахтелекоме, манты не помню
Подвальчик в Казахтелекоме, манты не помню
Норм там манты были, и вареники с картошкой и грибами.
Цитата:
saba:
Возле Севказгеологии не помню никакого ДК, был кинотеатр 40 лет Казахстана, сейчас просто Казахстан,
Возле Севказгеологии не помню никакого ДК, был кинотеатр 40 лет Казахстана, сейчас просто Казахстан,
Откуда актюбинскому Абайке это знать, там же школа детского творчества и общеобразовательная через дорогу
Цитата:
saba:
в столовую внутрь надо было зайти и спуститься в цоколь
в столовую внутрь надо было зайти и спуститься в цоколь
Да, так и есть. Привет, Абайка
[Исправлено: maxsaf, 14.10.2023 - 10:05]
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