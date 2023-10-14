Отправлено: - 07:12

Vit: Самые вкусные манты, это Сарыарка. Обычно просишь бульон побольше. Красный. Вкуснее не где не было.

Цитата:Абайка вершков по соцсетям нахватал, а копни глубже - он уже не в курсе.