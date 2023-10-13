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≡ На несправедливую очередь при приемке пшеницы на ТОО «КЗП» жалуются водители
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47737
На несправедливую очередь при приемке пшеницы на ТОО «КЗП» жалуются водители
Отправлено: 13.10.23 - 14:25
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Утверждают, что стоят в ожидании сутками. Приемка идет, но одни машины проходят на разгрузку сразу, другим приходится подолгу ждать. Сегодня, 13 октября, корреспонденты «НГ» после звонка в редакцию встретились с водителями зерновозов перед воротами хлебоприемного предприятия.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
354
Re: На несправедливую очередь при приемке пшеницы на ТОО «КЗП»...
Отправлено: 13.10.23 - 14:25
#1
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С одной стороны водителей понять можно, с другой стороны ХПП понять можно. Может зерно у них не той кондиции, поэтому берут сначала у тех у кого нужно, остальные по остаточному. Помимо этого 100% задержка вызвана необходимостью сушки зерна приходящего, а сушилка имеет пропускную способность, которая и создает очередь. Как резюме - слишком мало информации для выводов. Единственный совет, учитывая такую ситуацию - зашивайте в договор на перевозку "простой не по вине перевозчика". Я думаю если бы была прописана какая-то сумма за такой простой - то в редакцию бы не звонили.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4925
Re: На несправедливую очередь при приемке пшеницы на ТОО «КЗП»...
Отправлено: 13.10.23 - 16:46
#2
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Цитата:
5555:
была прописана какая-то сумма за такой простой -


Заказывают зерновозы, обычно фермер, он и должен платить за простой- и как бы не он виновен в простое, но должен платить именно он, так же как и "дождевые" ( это когда дожди и комбайны не косят, автомашины простаивают).
Тут то же: - дожди, фермер то же не виноват что пошёл дождь, но машины из -под комбайнов заказывает он, то он и должен платить.
По крайней мере у меня так.

Цитата://но с зерном из определенных хозяйств, их штук семь,//

Водитель Александр, прекрасно знает ЧЬИ это хозяйства, но почему то не хочет говорить, наверное боиться что вообще не ЗАПУСТЯТ за длинный язык.
Это Иволговские хозяйства.
Корреспондент то же ЗНАЕТ об этом , но почему то то же не хочет писать.

Вот так и живём: - молчком, бочком, не договаривая, не кивая - и ни Справедливый и ни Жана Казахстан, нам в ближайшие 100 лет не светит.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1466
Re: На несправедливую очередь при приемке пшеницы на ТОО «КЗП»...
Отправлено: 13.10.23 - 20:11
#3
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Цитата:
ACROS:
Это Иволговские хозяйства. Корреспондент то же ЗНАЕТ об этом , но почему то то же не хочет писать.

Так в своё время делал Розинов! Похоже долг платежом красен!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13381
Re: На несправедливую очередь при приемке пшеницы на ТОО «КЗП»...
Отправлено: 14.10.23 - 09:26
#4
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И причём тут СМИ? Не че не пойму. Загрузили в кх из под комбайна и поехали на хб. Причём тут СМИ? Что вы стоите по 4 суток? Разворачивайтесь. Или продовайте пшеницу на месте. Вас кинуло не государство. А кх.
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