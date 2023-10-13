Отправлено: - 16:46

5555:

была прописана какая-то сумма за такой простой -

Цитата:Заказывают зерновозы, обычно фермер, он и должен платить за простой- и как бы не он виновен в простое, но должен платить именно он, так же как и "дождевые" ( это когда дожди и комбайны не косят, автомашины простаивают).Тут то же: - дожди, фермер то же не виноват что пошёл дождь, но машины из -под комбайнов заказывает он, то он и должен платить.По крайней мере у меня так.Цитата://но с зерном из определенных хозяйств, их штук семь,//Водитель Александр, прекрасно знает ЧЬИ это хозяйства, но почему то не хочет говорить, наверное боиться что вообще не ЗАПУСТЯТ за длинный язык.Это Иволговские хозяйства.Корреспондент то же ЗНАЕТ об этом , но почему то то же не хочет писать.Вот так и живём: - молчком, бочком, не договаривая, не кивая - и ни Справедливый и ни Жана Казахстан, нам в ближайшие 100 лет не светит.