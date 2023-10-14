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с удивлением узнали, что состоянии их дороги жизни Новопавловка – Кушмурун считают удовлетворительным

Цитата:Я там ездил несколько раз, тем чем дальше от Кушмуруна, тем хуже. Пол дороги вообще без асфальта, траншеи от камазов. На Ключевое Киров только полевые дороги, там вообще асфальта отродясь не видели. Немцев той дорогой вёз, на Ауди, они так за машину переживали, чуть ли не со слезами на глазах