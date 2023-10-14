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≡ "Все так же должны переживать..." - Как новопавловские бабушки добивались наведения порядка на дороге жизни
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47737
"Все так же должны переживать..." - Как новопавловские бабушки добивались наведения порядка на дороге жизни
Отправлено: 14.10.23 - 09:16
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Практически каждый год две энергичные женщины из с. Новопавловка Карасуского района Валентина КАРПУШКА и Сандибола ЖАНТУРСУНОВА обращаются в различные инстанции Казахстана, от СМИ до чиновников республиканского уровня.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20134
Re: "Все так же должны переживать..." - Как...
Отправлено: 14.10.23 - 09:16
#1
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Цитата:
В 2020 году актив Новопавловки добился ремонта дороги, были истрачены около 750 млн тенге на 18 км.

За эти деньги можно было всему поселку хаты в городе подарить :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20134
Re: "Все так же должны переживать..." - Как...
Отправлено: 14.10.23 - 09:25
#2
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Цитата:
с удивлением узнали, что состоянии их дороги жизни Новопавловка – Кушмурун считают удовлетворительным

Я там ездил несколько раз, тем чем дальше от Кушмуруна, тем хуже. Пол дороги вообще без асфальта, траншеи от камазов. На Ключевое Киров только полевые дороги, там вообще асфальта отродясь не видели. Немцев той дорогой вёз, на Ауди, они так за машину переживали, чуть ли не со слезами на глазах :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13381
Re: "Все так же должны переживать..." - Как...
Отправлено: 14.10.23 - 09:39
#3
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Вот только не говорите что наши пенсы не любят путешествовать. Вместо цветов, дороги осматривают. Хотя можно и в Египет сгонять. Внуки где?
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