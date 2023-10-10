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Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Неадекватный водитель на Федоровский трассе
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47737
Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 10.10.23 - 11:06
Еду, значит, как говорится, никого не трогаю. Догоняю зерновоз недалеко от поворота на Майкуль по Федоровской трассе, ну и в общем двигаюсь за ним, в ожидании момента, чтобы обогнать (то сплошная, то встречака идёт). В зеркало вижу, что нагоняет белый Рено Логан
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 32052
Re: Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 11.10.23 - 18:18
Цитата:
Делать самому, это может и хорошо, но думать, что так сделает не совсем опытный водятел, это преступление.
Это полнейший беспредел.
А давайте выходя на встречку везде и по всякому, думать, что те водятелы, на которых ты несешься увернутся или как то там, как ты сказал
Цитата:
Это как собственно?
Odin_iz_Teh:
встречка там не ушла на обочину, она просто двинулась правее, и это вполне нормальное явление, скажем так даже адекватное, когда видят что не успевают завершить обгон, сам так делаю, иногда и сбрасываю скорость,
встречка там не ушла на обочину, она просто двинулась правее, и это вполне нормальное явление, скажем так даже адекватное, когда видят что не успевают завершить обгон, сам так делаю, иногда и сбрасываю скорость,
Делать самому, это может и хорошо, но думать, что так сделает не совсем опытный водятел, это преступление.
Это полнейший беспредел.
А давайте выходя на встречку везде и по всякому, думать, что те водятелы, на которых ты несешься увернутся или как то там, как ты сказал
Цитата:
Odin_iz_Teh:
И встречка там не ушла на обочину, она просто двинулась правее
И встречка там не ушла на обочину, она просто двинулась правее
Это как собственно?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.09.20
- Сообщений:
- 129
Re: Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 11.10.23 - 18:39
Не по видео, а как? Вы водитель зерновоза или Рено, или там за Рено вроде была Ауди 100 синего цвета? Или может водитель встречки который сориентировался? Вы перечитайте ещё раз что я написал(вообще и везде), почему тормозить было поздно, а не выдергивать слова из контекста. А так у каждого свое мнение, свое видение ситуации. Доказывать кому то свое я не намерен. И следуя Вашей логике, а если бы за рулём машины автора была бы девушка… и с перепугу ... , то учитель по любому молодец красавчик.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 32052
Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 11.10.23 - 20:44
Цитата:
Нет.
За рулем того, кто от вас шуганулся на обочину, это в начале же по моему.
Да бывает, че уж там..
У самого бывало, по молодости думал что я прав, сейчас уже знаю, что этого допускать ни в коем случае нельзя, надо минимизировать так сказать такие случаи..
Odin_iz_Teh:
следуя Вашей логике, а если бы за рулём машины автора была бы девушка…
следуя Вашей логике, а если бы за рулём машины автора была бы девушка…
Нет.
За рулем того, кто от вас шуганулся на обочину, это в начале же по моему.
Да бывает, че уж там..
У самого бывало, по молодости думал что я прав, сейчас уже знаю, что этого допускать ни в коем случае нельзя, надо минимизировать так сказать такие случаи..
Re: Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 13.10.23 - 23:09
ТС, сам ломанулся в лоб встречке, слава богу там нормальный водитель был, ушел от столкновения. Тебе за создание аварийной ситуации штраф(если в первый раз, второй лишение) подумаешь кстати, нельзя так. Ведь и правда, неопытный на встречке водитель и все.... а ещё кого то обсуждаешь.
2. Лохан да, самоутвердиться изволил. Думаю наше ДП должна возбудиться и дать человеку нервному отдохнуть от вождения, пару лет. Там и гляди и спесь пройдет и терпению научится.
3. Ну и по факту обгона, ТС вышел на обгон сразу же после встречки, если у него был включен поворотник то преимущество у него и в том что пошел на обгон и в том что поворотник включен, так как нельзя обгонять идущему сзади лохану, видя поворотник. Звука нет в видео, возможно и просто ломанулся без предупреждения. Логану лишение, ТСу штраф за создание аварийной ситуации. Т.к встречный авто сменил и скорость и направление
2. Лохан да, самоутвердиться изволил. Думаю наше ДП должна возбудиться и дать человеку нервному отдохнуть от вождения, пару лет. Там и гляди и спесь пройдет и терпению научится.
3. Ну и по факту обгона, ТС вышел на обгон сразу же после встречки, если у него был включен поворотник то преимущество у него и в том что пошел на обгон и в том что поворотник включен, так как нельзя обгонять идущему сзади лохану, видя поворотник. Звука нет в видео, возможно и просто ломанулся без предупреждения. Логану лишение, ТСу штраф за создание аварийной ситуации. Т.к встречный авто сменил и скорость и направление
Re: Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 13.10.23 - 23:10
Да и тему переименовать, 2 неадекватных водителя на Федоровское трассе.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13381
Re: Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 14.10.23 - 08:40
Цитата:
Мне не понятно. Почему? Вы/ ты не можите признать свою ошибку? Манёвр был опасный. Почему? Там дороги после ремонта. Вы в курсе что обочины мягкие?. Чуть немного и всё. Перевёртыш в колёсах мы увидим. Это если без трупов. А насчёт рено, там и так понятно.
Odin_iz_Teh:
Мне не понятно. Почему? Вы/ ты не можите признать свою ошибку? Манёвр был опасный. Почему? Там дороги после ремонта. Вы в курсе что обочины мягкие?. Чуть немного и всё. Перевёртыш в колёсах мы увидим. Это если без трупов. А насчёт рено, там и так понятно.
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