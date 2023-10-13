Re: Штраф за цветник в Рудном может стать причиной изменения...

Отправлено: - 06:52

Нормальный поступок. Мужик сказал, сделал. А Местный психолог опять начал . Не слушайте его. Щас с крыши в кого не плюнь попадешь в психолога или юриста. Мало стало людей с кем можно посидеть по душам, поговорить. Везде нужно быть аккуратным.