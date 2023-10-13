НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Штраф за цветник в Рудном может стать причиной изменения законодательства
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47736
Штраф за цветник в Рудном может стать причиной изменения законодательства
Отправлено: 13.10.23 - 11:49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сообщил главный государственный инспектор по использованию и охране земель РК Мурат ТЕМИРЖАНОВ на своей странице в Facebook. Он также отчитался об исполнении обещания, которое ранее дал жительнице Рудного Людмиле ПИОНТКЕВИЧ.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13377
Re: Штраф за цветник в Рудном может стать причиной изменения...
Отправлено: 14.10.23 - 06:52
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормальный поступок. Мужик сказал, сделал. А Местный психолог опять начал . Не слушайте его. Щас с крыши в кого не плюнь попадешь в психолога или юриста. Мало стало людей с кем можно посидеть по душам, поговорить. Везде нужно быть аккуратным.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 50
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS