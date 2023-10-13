Отправлено: - 01:10

Добринцофф:

не совсем понял механику процесса стирки. Вы полторашки-пятилитровки куда заливаете,в отверстие для порошка что ли?

Цитата:Ну да..Стирать то как то надо..В Рудном стирали, когда нам только перекрыли ИПшники кислород, но вот , выкручиваемся.Слушаем когда стиралка начинает воду закачивать, льем эти пятилитровки и, останавливаемся, пока датчик воды измеряет ее количество, потом опять заливаем..Круто..