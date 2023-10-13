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≡ Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47736
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 20:39
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В августе ОСИ «Центр-парк» привлекли к административной ответственности за строительство насосной станции без проектно-сметной документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу. Выписали штраф в размере 200 МРП или 690 000 тенге. Стройка остановилась, а из-за неработающего насоса многоэтажки в самом центре города испытывают нехватку давления в трубах с холодной водой.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20126
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 23:05
#30
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Цитата:
111:
Вот именно, это доказано в том суде, что выиграли.

Ответчик признал, что ключи от вас получил?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32037
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 23:10
#31
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Цитата:
maxsaf:
Ответчик признал, что ключи от вас получил

Он не ответчик, это же они подали в суд на нас.
Ну вроде как так.
Там мы и доказали.
Опять же, смотри протокола того суда, где мы выиграли..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20126
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 23:12
#32
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Цитата:
111:
Он не ответчик, это же они подали в суд на нас. Ну вроде как так.

Ну ладно, задам вопрос по другому: кто-то ещё ждёт от вас ключи?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32037
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 23:26
#33
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Цитата:
maxsaf:
кто-то ещё ждёт от вас ключи?

Да, те, кто переезжает сюда и тд..
Кто покупает второе авто.
Ключи же тоже заказывать нужно, вот и ждут..
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
150
Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 13.10.23 - 23:38
#34
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Нурбанчик.
Надо жильцам этого дома быть всегда начеку, раз сложилась такая ситуация с недоброжелателями, и любые мероприятия касаемо строительных работ производить в рамках законодательства.

Да, думаю, теперь жители этих двух домов, будут осторожны во всех начинаниях и делах. Так бывает когда не ожидаешь... А потом уже всегда готов к любым моментам и ситуациям.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32037
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 23:43
#35
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Цитата:
Партизан7:
Да, думаю, теперь жители этих двух домов

Мы же не юристы, сперва хотели с бизнесом договориться, но блин..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32037
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 23:48
#36
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Всегда защищал бизнес, всегда хотел быть с ним единым целом..
Да, можно было договориться.
Там было много случаев.
Но вот так вот сложилось..
Тысяча жителей и несколько бизнесменов..
Тут ладно, уже топить придется.
Хотя я на них лично ну никак не в обиде.
Здороваюсь, разговариваю, общаюсь, если есть возможность..
Здороваюсь за руку..
Да, депутат исчез, но с ним так же здоровался за руку и ничего личного не имел..
Даже против их адвоката, где видео я скидывал.
Хорошая и ответственная женщина..
Но вот развела нас судьба по каким то критериям..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32037
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 23:55
#37
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Так, бонус, когда иду за пивом, меня обязательно снимает и включает камеры и освещение их бизнесмен, наверно, когда я стану депутатом, он на меня готовит компромат..
Очень хорошая и качественная камера!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32037
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 23:58
#38
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А люди Говорова просили прям.
Пожалуйста, посмотри на нас, опустошенных уже не только деньгами, а и нервами.
У людей накипело.
Но он да, молодой ему как то без разницы.
Ну тут что ему администрация наказала..
Он просто работник .
Где общее фото, Говоров?
Сколько нас было?
Неужели нету?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9564
Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 14.10.23 - 00:00
#39
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М-да центр города, а в квартире воды нет-это просто жесть,я даже представить себе не мог что такое может быть.
Странно,а почему Марик об этом не говорил никогда.
Столько фоточек ночного неба и ни одной с тонкой струйкой воды из крана.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32037
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 00:00
#40
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Где фото с нами, детьми?
Где фото народа?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32037
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 00:01
#41
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Цитата:
Добринцофф:
Столько фоточек ночного неба и ни одной с тонкой струйкой воды из крана.

Это нам просто запретили гаши любимые ИПшники и депутаты, сдающие хаты миллиардерам..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32037
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 00:18
#42
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Кстати где фото Кима, у которого контора выходит на Аль Фараби?
И где он живет?
И этот домик, завтра сфотаю, находится на Аль Фараби, такой разбитый и всегда закрытый на подвешенный замок?
Хотя могу и сейчас
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19147
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 00:22
#43
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Да, купить квартиру на 9 этаже
Без холодной воды.
Не каждый сможет.
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