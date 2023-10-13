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Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47736
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 20:39
В августе ОСИ «Центр-парк» привлекли к административной ответственности за строительство насосной станции без проектно-сметной документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу. Выписали штраф в размере 200 МРП или 690 000 тенге. Стройка остановилась, а из-за неработающего насоса многоэтажки в самом центре города испытывают нехватку давления в трубах с холодной водой.
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Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 23:05
Цитата:
Ответчик признал, что ключи от вас получил?
111:
Вот именно, это доказано в том суде, что выиграли.
Вот именно, это доказано в том суде, что выиграли.
Ответчик признал, что ключи от вас получил?
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 23:10
Цитата:
Он не ответчик, это же они подали в суд на нас.
Ну вроде как так.
Там мы и доказали.
Опять же, смотри протокола того суда, где мы выиграли..
maxsaf:
Ответчик признал, что ключи от вас получил
Ответчик признал, что ключи от вас получил
Он не ответчик, это же они подали в суд на нас.
Ну вроде как так.
Там мы и доказали.
Опять же, смотри протокола того суда, где мы выиграли..
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 23:12
Цитата:
Ну ладно, задам вопрос по другому: кто-то ещё ждёт от вас ключи?
111:
Он не ответчик, это же они подали в суд на нас. Ну вроде как так.
Он не ответчик, это же они подали в суд на нас. Ну вроде как так.
Ну ладно, задам вопрос по другому: кто-то ещё ждёт от вас ключи?
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 23:26
Цитата:
Да, те, кто переезжает сюда и тд..
Кто покупает второе авто.
Ключи же тоже заказывать нужно, вот и ждут..
maxsaf:
кто-то ещё ждёт от вас ключи?
кто-то ещё ждёт от вас ключи?
Да, те, кто переезжает сюда и тд..
Кто покупает второе авто.
Ключи же тоже заказывать нужно, вот и ждут..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.07.20
- Сообщений:
- 150
Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 13.10.23 - 23:38
Нурбанчик.
Надо жильцам этого дома быть всегда начеку, раз сложилась такая ситуация с недоброжелателями, и любые мероприятия касаемо строительных работ производить в рамках законодательства.
Да, думаю, теперь жители этих двух домов, будут осторожны во всех начинаниях и делах. Так бывает когда не ожидаешь... А потом уже всегда готов к любым моментам и ситуациям.
Надо жильцам этого дома быть всегда начеку, раз сложилась такая ситуация с недоброжелателями, и любые мероприятия касаемо строительных работ производить в рамках законодательства.
Да, думаю, теперь жители этих двух домов, будут осторожны во всех начинаниях и делах. Так бывает когда не ожидаешь... А потом уже всегда готов к любым моментам и ситуациям.
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 23:43
Цитата:
Мы же не юристы, сперва хотели с бизнесом договориться, но блин..
Партизан7:
Да, думаю, теперь жители этих двух домов
Да, думаю, теперь жители этих двух домов
Мы же не юристы, сперва хотели с бизнесом договориться, но блин..
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 23:48
Всегда защищал бизнес, всегда хотел быть с ним единым целом..
Да, можно было договориться.
Там было много случаев.
Но вот так вот сложилось..
Тысяча жителей и несколько бизнесменов..
Тут ладно, уже топить придется.
Хотя я на них лично ну никак не в обиде.
Здороваюсь, разговариваю, общаюсь, если есть возможность..
Здороваюсь за руку..
Да, депутат исчез, но с ним так же здоровался за руку и ничего личного не имел..
Даже против их адвоката, где видео я скидывал.
Хорошая и ответственная женщина..
Но вот развела нас судьба по каким то критериям..
Да, можно было договориться.
Там было много случаев.
Но вот так вот сложилось..
Тысяча жителей и несколько бизнесменов..
Тут ладно, уже топить придется.
Хотя я на них лично ну никак не в обиде.
Здороваюсь, разговариваю, общаюсь, если есть возможность..
Здороваюсь за руку..
Да, депутат исчез, но с ним так же здоровался за руку и ничего личного не имел..
Даже против их адвоката, где видео я скидывал.
Хорошая и ответственная женщина..
Но вот развела нас судьба по каким то критериям..
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 23:55
Так, бонус, когда иду за пивом, меня обязательно снимает и включает камеры и освещение их бизнесмен, наверно, когда я стану депутатом, он на меня готовит компромат..
Очень хорошая и качественная камера!
Очень хорошая и качественная камера!
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 23:58
А люди Говорова просили прям.
Пожалуйста, посмотри на нас, опустошенных уже не только деньгами, а и нервами.
У людей накипело.
Но он да, молодой ему как то без разницы.
Ну тут что ему администрация наказала..
Он просто работник .
Где общее фото, Говоров?
Сколько нас было?
Неужели нету?
Пожалуйста, посмотри на нас, опустошенных уже не только деньгами, а и нервами.
У людей накипело.
Но он да, молодой ему как то без разницы.
Ну тут что ему администрация наказала..
Он просто работник .
Где общее фото, Говоров?
Сколько нас было?
Неужели нету?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9564
Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 14.10.23 - 00:00
М-да центр города, а в квартире воды нет-это просто жесть,я даже представить себе не мог что такое может быть.
Странно,а почему Марик об этом не говорил никогда.
Столько фоточек ночного неба и ни одной с тонкой струйкой воды из крана.
Странно,а почему Марик об этом не говорил никогда.
Столько фоточек ночного неба и ни одной с тонкой струйкой воды из крана.
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 00:00
Где фото с нами, детьми?
Где фото народа?
Где фото народа?
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 00:01
Цитата:
Это нам просто запретили гаши любимые ИПшники и депутаты, сдающие хаты миллиардерам..
Добринцофф:
Столько фоточек ночного неба и ни одной с тонкой струйкой воды из крана.
Столько фоточек ночного неба и ни одной с тонкой струйкой воды из крана.
Это нам просто запретили гаши любимые ИПшники и депутаты, сдающие хаты миллиардерам..
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 00:18
Кстати где фото Кима, у которого контора выходит на Аль Фараби?
И где он живет?
И этот домик, завтра сфотаю, находится на Аль Фараби, такой разбитый и всегда закрытый на подвешенный замок?
Хотя могу и сейчас
И где он живет?
И этот домик, завтра сфотаю, находится на Аль Фараби, такой разбитый и всегда закрытый на подвешенный замок?
Хотя могу и сейчас
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19147
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 14.10.23 - 00:22
Да, купить квартиру на 9 этаже
Без холодной воды.
Не каждый сможет.
Без холодной воды.
Не каждый сможет.
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