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≡ Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47736
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 20:39
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В августе ОСИ «Центр-парк» привлекли к административной ответственности за строительство насосной станции без проектно-сметной документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу. Выписали штраф в размере 200 МРП или 690 000 тенге. Стройка остановилась, а из-за неработающего насоса многоэтажки в самом центре города испытывают нехватку давления в трубах с холодной водой.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4925
Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 13.10.23 - 20:39
#1
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Ст.316 не предполагает штрафа, по утверждению, Марьям, но в заголовке от имени Георгия, написано что уже оштрафовали ОСИ на 690 000 тенге.
Где правда, вернее истина ??
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32001
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 20:41
#2
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Цитата:
ACROS:
Ст.316 не предполагает штрафа, по утверждению, Марьям, но в заголовке от имени Георгия, написано что уже оштрафовали ОСИ на 690 000 тенге. Где правда, вернее истина ??

Тут она соврала.
Предписание или как его там, вынесли уже
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32001
Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 13.10.23 - 20:42
#3
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Цитата:
То есть он не отрицал, что ОСИ занимается этим вопросом. Может быть они просто пытаются уйти от штрафа?

Ну и тут просто домыслы
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4925
Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 13.10.23 - 20:57
#4
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Цитата:
111:
тут просто домыслы


Ну так зеркальце скажи, и всю правду доложи!!

Ни Говоров, ни Каткова - никогда толком не могут писать, особенно репортажи: - всё поверхностно, с оговорками, без детального знания предмета статьи.
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
114
Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 13.10.23 - 20:59
#5
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Цитата:
ACROS:
Где правда, вернее истина ??

Конечно, это ошибка при расшифровке комментария. Она говорила о том, что статья не предполагает наказания в виде предупреждения.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6371
Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 13.10.23 - 21:03
#6
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Люди хотят восстановить когда-то стоявшую здесь будку, так как та пришла в негодность. О какой стройке идёт речь, это же не коммерческое помещение.
К тому же этот проклятый насос неужели нет возможности разместить в подвале, разве нельзя обойтись предупреждением, тем более на девятом этаже живёт популярный комментатор газеты
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32001
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 21:07
#7
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Цитата:
ACROS:
Ну так зеркальце скажи, и всю правду доложи!!

Ну суд теперь 18го.
Там наверно зараннее не рекомендуется говорить всю правду..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4925
Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 13.10.23 - 21:10
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
хотят восстановить когда-то стоявшую здесь будку,


У них же своя, региональная война: - типа местный ХАМАС напал на местный Израиль, правда без ракет и религиозного фанатизма, зато всё цивильно: - с судами и аппеляциями и с проплаченными статейками в СМИ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32001
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 21:13
#9
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Цитата:
ACROS:
проплаченными статейками в СМИ.

Да не платили Говорову.
И НК тоже.
Это точно
В Инстаграмме сами выкладывали, тоже не платили
Сейчас всем двором собиаем на адвоката, еще впереди штук семь судов на нас подали 25.
На меня тоже

[Исправлено: 111, 13.10.2023 - 21:15]
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
149
Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 13.10.23 - 21:24
#10
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Жители этого двора молодцы! Часто прохожу через этот двор. У них порядок во дворе. Благодарю шлагбаумам, стало безопасно. Председатель Оси и актив стараются для людей. В частности улучшить водоснабжение. Всегда будут недоброжелатели, так понимаю индивидуальные предприниматели обижены на то,что суд вынес справедливое решение по шлагбауму.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32001
Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 13.10.23 - 21:44
#11
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Цитата:
 «В настоящее время мы готовим документы». То есть он не отрицал, что ОСИ занимается этим вопросом

Хех..
А небольшое уточнение можно от Уважаемой Марьям?
Он сказал это как житель двора, как и все мы, или же подчеркнул, что именно он готовит документы как Председатель ОСИ и ответственнен за эту стройку как председатель?
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2222
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 21:46
#12
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Цитата:
сайлау курманов:
Люди хотят восстановить когда-то стоявшую здесь будку, так как та пришла в негодность. О какой стройке идёт речь, это же не коммерческое помещение.

Сайлау,реконструкция это не текущий ремонт, и об этом обязаны были знать инициаторы реконструкции. Есть строительные нормы,в которых не подразумевается двоякой оценки необходимого объема мероприятий для возможности проведения реконструкции.
Задача не простая для ОСИ, но была в принципе решаемая, только для этого нужно было привлечение специалиста который бы указал все необходимые шаги для решения задач в законном проведении реконструкции.
К сожалению в интернете не возможно бесплатно ознакомиться со всеми нормативными документами в области строительства Казахстана.
По вашему предложению о размещению насосной в подвале дома, могу информировать о следующем.
Согласно российских норм,если на 1-ом этаже жилого дома, где первый этаж жилой, запрещается размещение технологического оборудования в подвале под жилыми комнатами 1-го этажа.
Не в курсе всей разводки водопровода в подвале этого 9-го дома.
А вот в 9-ти этажке с "игровыми автоматами" то там можно технологическое оборудование ставить в подвале где угодно, так как 1-ый этаж не жилой.

[Исправлено: Нурбанчик, 13.10.2023 - 21:57]
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2222
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 21:55
#13
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Цитата:
Партизан7:
Всегда будут недоброжелатели, так понимаю индивидуальные предприниматели обижены на то,что суд вынес справедливое решение по шлагбауму.

Надо жильцам этого дома быть всегда начеку, раз сложилась такая ситуация с недоброжелателями, и любые мероприятия касаемо строительных работ производить в рамках законодательства.
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