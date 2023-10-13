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Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47736
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 20:39
В августе ОСИ «Центр-парк» привлекли к административной ответственности за строительство насосной станции без проектно-сметной документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу. Выписали штраф в размере 200 МРП или 690 000 тенге. Стройка остановилась, а из-за неработающего насоса многоэтажки в самом центре города испытывают нехватку давления в трубах с холодной водой.
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Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 13.10.23 - 20:39
Ст.316 не предполагает штрафа, по утверждению, Марьям, но в заголовке от имени Георгия, написано что уже оштрафовали ОСИ на 690 000 тенге.
Где правда, вернее истина ??
Где правда, вернее истина ??
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 20:41
Цитата:
Тут она соврала.
Предписание или как его там, вынесли уже
ACROS:
Ст.316 не предполагает штрафа, по утверждению, Марьям, но в заголовке от имени Георгия, написано что уже оштрафовали ОСИ на 690 000 тенге. Где правда, вернее истина ??
Ст.316 не предполагает штрафа, по утверждению, Марьям, но в заголовке от имени Георгия, написано что уже оштрафовали ОСИ на 690 000 тенге. Где правда, вернее истина ??
Тут она соврала.
Предписание или как его там, вынесли уже
Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 13.10.23 - 20:42
Цитата:
Ну и тут просто домыслы
То есть он не отрицал, что ОСИ занимается этим вопросом. Может быть они просто пытаются уйти от штрафа?
Ну и тут просто домыслы
Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 13.10.23 - 20:57
Цитата:
Ну так зеркальце скажи, и всю правду доложи!!
Ни Говоров, ни Каткова - никогда толком не могут писать, особенно репортажи: - всё поверхностно, с оговорками, без детального знания предмета статьи.
111:
тут просто домыслы
тут просто домыслы
Ну так зеркальце скажи, и всю правду доложи!!
Ни Говоров, ни Каткова - никогда толком не могут писать, особенно репортажи: - всё поверхностно, с оговорками, без детального знания предмета статьи.
Г
(Журналисты)
- Регистрация:
- 01.03.19
- Сообщений:
- 114
Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 13.10.23 - 20:59
Цитата:
Конечно, это ошибка при расшифровке комментария. Она говорила о том, что статья не предполагает наказания в виде предупреждения.
ACROS:
Где правда, вернее истина ??
Где правда, вернее истина ??
Конечно, это ошибка при расшифровке комментария. Она говорила о том, что статья не предполагает наказания в виде предупреждения.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6371
Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 13.10.23 - 21:03
Люди хотят восстановить когда-то стоявшую здесь будку, так как та пришла в негодность. О какой стройке идёт речь, это же не коммерческое помещение.
К тому же этот проклятый насос неужели нет возможности разместить в подвале, разве нельзя обойтись предупреждением, тем более на девятом этаже живёт популярный комментатор газеты
К тому же этот проклятый насос неужели нет возможности разместить в подвале, разве нельзя обойтись предупреждением, тем более на девятом этаже живёт популярный комментатор газеты
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 21:07
Цитата:
Ну суд теперь 18го.
Там наверно зараннее не рекомендуется говорить всю правду..
ACROS:
Ну так зеркальце скажи, и всю правду доложи!!
Ну так зеркальце скажи, и всю правду доложи!!
Ну суд теперь 18го.
Там наверно зараннее не рекомендуется говорить всю правду..
Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 13.10.23 - 21:10
Цитата:
У них же своя, региональная война: - типа местный ХАМАС напал на местный Израиль, правда без ракет и религиозного фанатизма, зато всё цивильно: - с судами и аппеляциями и с проплаченными статейками в СМИ.
сайлау курманов:
хотят восстановить когда-то стоявшую здесь будку,
хотят восстановить когда-то стоявшую здесь будку,
У них же своя, региональная война: - типа местный ХАМАС напал на местный Израиль, правда без ракет и религиозного фанатизма, зато всё цивильно: - с судами и аппеляциями и с проплаченными статейками в СМИ.
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 21:13
Цитата:
Да не платили Говорову.
И НК тоже.
Это точно
В Инстаграмме сами выкладывали, тоже не платили
Сейчас всем двором собиаем на адвоката, еще впереди штук семь судов на нас подали 25.
На меня тоже
[Исправлено: 111, 13.10.2023 - 21:15]
ACROS:
проплаченными статейками в СМИ.
проплаченными статейками в СМИ.
Да не платили Говорову.
И НК тоже.
Это точно
В Инстаграмме сами выкладывали, тоже не платили
Сейчас всем двором собиаем на адвоката, еще впереди штук семь судов на нас подали 25.
На меня тоже
[Исправлено: 111, 13.10.2023 - 21:15]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.07.20
- Сообщений:
- 149
Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 13.10.23 - 21:24
Жители этого двора молодцы! Часто прохожу через этот двор. У них порядок во дворе. Благодарю шлагбаумам, стало безопасно. Председатель Оси и актив стараются для людей. В частности улучшить водоснабжение. Всегда будут недоброжелатели, так понимаю индивидуальные предприниматели обижены на то,что суд вынес справедливое решение по шлагбауму.
Re: Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали...
Отправлено: 13.10.23 - 21:44
Цитата:
Хех..
А небольшое уточнение можно от Уважаемой Марьям?
Он сказал это как житель двора, как и все мы, или же подчеркнул, что именно он готовит документы как Председатель ОСИ и ответственнен за эту стройку как председатель?
«В настоящее время мы готовим документы». То есть он не отрицал, что ОСИ занимается этим вопросом
Хех..
А небольшое уточнение можно от Уважаемой Марьям?
Он сказал это как житель двора, как и все мы, или же подчеркнул, что именно он готовит документы как Председатель ОСИ и ответственнен за эту стройку как председатель?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2222
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 21:46
Цитата:
Сайлау,реконструкция это не текущий ремонт, и об этом обязаны были знать инициаторы реконструкции. Есть строительные нормы,в которых не подразумевается двоякой оценки необходимого объема мероприятий для возможности проведения реконструкции.
Задача не простая для ОСИ, но была в принципе решаемая, только для этого нужно было привлечение специалиста который бы указал все необходимые шаги для решения задач в законном проведении реконструкции.
К сожалению в интернете не возможно бесплатно ознакомиться со всеми нормативными документами в области строительства Казахстана.
По вашему предложению о размещению насосной в подвале дома, могу информировать о следующем.
Согласно российских норм,если на 1-ом этаже жилого дома, где первый этаж жилой, запрещается размещение технологического оборудования в подвале под жилыми комнатами 1-го этажа.
Не в курсе всей разводки водопровода в подвале этого 9-го дома.
А вот в 9-ти этажке с "игровыми автоматами" то там можно технологическое оборудование ставить в подвале где угодно, так как 1-ый этаж не жилой.
[Исправлено: Нурбанчик, 13.10.2023 - 21:57]
сайлау курманов:
Люди хотят восстановить когда-то стоявшую здесь будку, так как та пришла в негодность. О какой стройке идёт речь, это же не коммерческое помещение.
Люди хотят восстановить когда-то стоявшую здесь будку, так как та пришла в негодность. О какой стройке идёт речь, это же не коммерческое помещение.
Сайлау,реконструкция это не текущий ремонт, и об этом обязаны были знать инициаторы реконструкции. Есть строительные нормы,в которых не подразумевается двоякой оценки необходимого объема мероприятий для возможности проведения реконструкции.
Задача не простая для ОСИ, но была в принципе решаемая, только для этого нужно было привлечение специалиста который бы указал все необходимые шаги для решения задач в законном проведении реконструкции.
К сожалению в интернете не возможно бесплатно ознакомиться со всеми нормативными документами в области строительства Казахстана.
По вашему предложению о размещению насосной в подвале дома, могу информировать о следующем.
Согласно российских норм,если на 1-ом этаже жилого дома, где первый этаж жилой, запрещается размещение технологического оборудования в подвале под жилыми комнатами 1-го этажа.
Не в курсе всей разводки водопровода в подвале этого 9-го дома.
А вот в 9-ти этажке с "игровыми автоматами" то там можно технологическое оборудование ставить в подвале где угодно, так как 1-ый этаж не жилой.
[Исправлено: Нурбанчик, 13.10.2023 - 21:57]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2222
Хотели починить насос - За что на 690 000 тенге оштрафовали ОСИ в Костанае?
Отправлено: 13.10.23 - 21:55
Цитата:
Надо жильцам этого дома быть всегда начеку, раз сложилась такая ситуация с недоброжелателями, и любые мероприятия касаемо строительных работ производить в рамках законодательства.
Партизан7:
Всегда будут недоброжелатели, так понимаю индивидуальные предприниматели обижены на то,что суд вынес справедливое решение по шлагбауму.
Всегда будут недоброжелатели, так понимаю индивидуальные предприниматели обижены на то,что суд вынес справедливое решение по шлагбауму.
Надо жильцам этого дома быть всегда начеку, раз сложилась такая ситуация с недоброжелателями, и любые мероприятия касаемо строительных работ производить в рамках законодательства.
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