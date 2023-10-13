Отправлено: - 21:46

сайлау курманов:

Люди хотят восстановить когда-то стоявшую здесь будку, так как та пришла в негодность. О какой стройке идёт речь, это же не коммерческое помещение.

[Исправлено: Нурбанчик, 13.10.2023 - 21:57]

Цитата:Сайлау,реконструкция это не текущий ремонт, и об этом обязаны были знать инициаторы реконструкции. Есть строительные нормы,в которых не подразумевается двоякой оценки необходимого объема мероприятий для возможности проведения реконструкции.Задача не простая для ОСИ, но была в принципе решаемая, только для этого нужно было привлечение специалиста который бы указал все необходимые шаги для решения задач в законном проведении реконструкции.К сожалению в интернете не возможно бесплатно ознакомиться со всеми нормативными документами в области строительства Казахстана.По вашему предложению о размещению насосной в подвале дома, могу информировать о следующем.Согласно российских норм,если на 1-ом этаже жилого дома, где первый этаж жилой, запрещается размещение технологического оборудования в подвале под жилыми комнатами 1-го этажа.Не в курсе всей разводки водопровода в подвале этого 9-го дома.А вот в 9-ти этажке с "игровыми автоматами" то там можно технологическое оборудование ставить в подвале где угодно, так как 1-ый этаж не жилой.