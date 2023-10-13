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≡ Кулибаев и Утемуратов слегка "обеднели": кто вошел в список самых влиятельных бизнесменов Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47735
Кулибаев и Утемуратов слегка "обеднели": кто вошел в список самых влиятельных бизнесменов Казахстана
Отправлено: 13.10.23 - 15:33
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Олигархов Тимура Кулибаева и Булата Утемуратова впервые сместили с лидирующих позиций в рейтинге самых влиятельных бизнесменов Казахстана. Кроме того, в топ-50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана вошли новички.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8669
Re: Кулибаев и Утемуратов слегка "обеднели": кто вошел...
Отправлено: 13.10.23 - 15:33
#1
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завладел---красиво сказано !!
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31972
Re: Кулибаев и Утемуратов слегка "обеднели": кто вошел...
Отправлено: 13.10.23 - 16:25
#2
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Семья..
И кто там говорил, что Назарбаев ушел?
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