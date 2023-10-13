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≡ Медленно ракеты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47735
Медленно ракеты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди
Отправлено: 13.10.23 - 11:31
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Лучшее лекарство от Ковида - это война, надоела эта - вот вам другая. И все специалисты по украино-российскому конфликту быстро переквалифицировались в палестино-израильский. Помимо прямых интересантов войн, есть и косвенные.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3143
Re: Медленно ракеты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди
Отправлено: 13.10.23 - 11:31
#1
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20100
Re: Медленно ракеты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди
Отправлено: 13.10.23 - 11:40
#2
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Цитата:
Можем ли мы, 10% думающих костанайцев

Это ж надо - так технично оставшимся 90% "баллы занизить" :lol: Маэстро 8-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14275
Медленно ракеты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди
Отправлено: 13.10.23 - 11:41
#3
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Цитата:
юля елиссева:
Уважаемая редакция, доколе бредни будут выдаваться как новости?

я так понимаю формат народных новостей только на этом авторе теперь и держится

по сути все что должно быть в отдельной ветке измышлений ильяса ну или на крайняк во флуде выводится сюда под аргументом "мнение"
хотя к народным новостям это не имеет абсолютно никакого отношения тем самым НН все меньше хочется открывать

[Исправлено: Тимур Гафуров, 13.10.2023 - 12:26]
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1842
Медленно ракеты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди
Отправлено: 13.10.23 - 12:30
#4
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Первый комментарий удален, как оскорбительный по отношению к автору новости.
По сути отвечу - в новости увидел зерно в той части, где говорится о ремонте дороги. Поэтому и одобрил. Все остальное - размышления автора о том, насколько эта тема актуальна на фоне глобальных событий.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
354
Re: Медленно ракеты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди
Отправлено: 13.10.23 - 14:44
#5
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Цитата:
abaika95:
в отдельной ветке измышлений ильяса

Дорогая редакция предлагаем выделить отдельную колонку этому колумнисту.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31972
Re: Медленно ракеты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди
Отправлено: 13.10.23 - 16:20
#6
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Цитата:
Одна даже предложила бахнуть прямо над Россией. 

Да в России пропагандисты вообще с ума посходили от того, что за три дня не получилось, но еще больше посходили те, кто их слушает и уже просто мычит..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31972
Re: Медленно ракеты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди
Отправлено: 13.10.23 - 16:22
#7
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Цитата:
Стоит ли об этом задумываться? Можем ли мы, 10%


Не стоит.
Пусть воюют.
Нам не нужна сильная Россия..
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
305
Re: Медленно ракеты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди
Отправлено: 13.10.23 - 16:40
#8
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111 без сильной РОССИИ будет мягко говоря плачевно, в прямом смысле слова. Но тебе видимо этого не внять, пробелы в оброзовании дают о себе знать...Хотябы историю своей страны изучи немного, но не по соросу
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