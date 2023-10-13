Отправлено: - 11:41

юля елиссева:

Уважаемая редакция, доколе бредни будут выдаваться как новости?

[Исправлено: Тимур Гафуров, 13.10.2023 - 12:26]

Цитата:я так понимаю формат народных новостей только на этом авторе теперь и держитсяпо сути все что должно быть в отдельной ветке измышлений ильяса ну или на крайняк во флуде выводится сюда под аргументом "мнение"хотя к народным новостям это не имеет абсолютно никакого отношения тем самым НН все меньше хочется открывать