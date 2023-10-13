Отправлено: - 12:27

maxsaf:

Но если здравый смысл возобладает (на это и расчет) - то не съест

Цитата:здравый смысл это мнение или чувства отдельных людейа есть закон в нем все написанопо нему работают людиу меня вот например здравый смысл говорит что нельзя сажать 15летних щеглих на 10 лет ломая им всю жизнь за то что те банчили наркотой-откуда они выйдут и пойдут по зоновской тропе по сути не вернувшись к нормальной жизниих надо прилюдно осудить и дать среднее наказание и посадить на общественные работыэто мой здравый смыслно есть закон-10 лет строгоча и вышетак и тут