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≡ Штраф за цветник в Рудном может стать причиной изменения законодательства
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47733
Штраф за цветник в Рудном может стать причиной изменения законодательства
Отправлено: 13.10.23 - 11:49
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Об этом сообщил главный государственный инспектор по использованию и охране земель РК Мурат ТЕМИРЖАНОВ на своей странице в Facebook. Он также отчитался об исполнении обещания, которое ранее дал жительнице Рудного Людмиле ПИОНТКЕВИЧ.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20100
Re: Штраф за цветник в Рудном может стать причиной изменения...
Отправлено: 13.10.23 - 11:49
#1
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Вы чё, издеваетесь все так над соседкой? Она и так уже поди от зависти локти кусает :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14269
Re: Штраф за цветник в Рудном может стать причиной изменения...
Отправлено: 13.10.23 - 12:19
#2
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Цитата:
Остаюсь при своём мнении, во всём должен быть ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ и логика! Необходимые изменения в действующее законодательство будут инициированы. P.S. Скрин чека о переводе ниже".



Источник:


пока изменений в законе нет с какого рожна этот чиновник решил что должен оплачивать штраф-нарушителю?
если инспектор превысил полномочия он должен быть уволен по статье или получить выговор
если по закону женщина имела право высаживать там цветы необходимо дождаться решения суда и тогда возмещать сумму незаконно уплаченного штрафа

ну а если инспектор сделал все по закону с чего штраф вернули нарушителю?
если закон в этой части недоработанный его надо менять но обратной силы закон то не имеет
эта нарушительница создала прецедент окей
но штраф то ею уплаченный получатся уплачен по действующему закону?


что то пока они сами себя загоняют в юридическую коллизию где любой прокурор их съест с потрохами при любой проверке
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20100
Штраф за цветник в Рудном может стать причиной изменения законодательства
Отправлено: 13.10.23 - 12:22
#3
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Цитата:
abaika95:
что то пока они сами себя загоняют в юридическую коллизию где любой прокурор их съест с потрохами при любой проверке

По закону - съест. Но если здравый смысл возобладает (на это и расчет) - то не съест ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14269
Штраф за цветник в Рудном может стать причиной изменения законодательства
Отправлено: 13.10.23 - 12:27
#4
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Цитата:
maxsaf:
Но если здравый смысл возобладает (на это и расчет) - то не съест

здравый смысл это мнение или чувства отдельных людей

а есть закон в нем все написано
по нему работают люди
у меня вот например здравый смысл говорит что нельзя сажать 15летних щеглих на 10 лет ломая им всю жизнь за то что те банчили наркотой-откуда они выйдут и пойдут по зоновской тропе по сути не вернувшись к нормальной жизни
их надо прилюдно осудить и дать среднее наказание и посадить на общественные работы
это мой здравый смысл
но есть закон-10 лет строгоча и выше
так и тут
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20100
Штраф за цветник в Рудном может стать причиной изменения законодательства
Отправлено: 13.10.23 - 12:49
#5
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Цитата:
abaika95:
а есть закон в нем все написано

Я сам был участником процесса, когда здравый смысл и закон разошлись в разные стороны. Суд был на стороне здравого смысла, вынес решение, по сути, вопреки закону, которое устраивало всех. И это решение стало выше закона, никто не оспаривал, оно было единственно правильным.
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