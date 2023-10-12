saba: Кстати, давно это уже было. Может что и не так вспомню. М.Шаханов тогда в казахстанском парламенте был такой идеалист, типа Сахарова в союзном Верховном Совете, его слушали , потихоньку посмеивались, но чтобы он мог повлиять на депутатов ? Я глубоко сомневаюсь.
Ниже по ссылке информация со слов Шаханова Мухтара ага, про декабрьские события 1986 года, кстати его деятельность поддерживал диссидент и великий учёный СССР А.Сахаров, за поддержку великого поэта СССР Р.Гамзатова и писателя Ч.Айтматова ранее отмечал, ну и Ельцин также поддерживал. При этом с М.Горбачёвым отношения были натянутыми. Поднимать данный вопрос во времена СССР, было небезопасно и нужна была смелость.
Там отмечается, что декабрьским событиям до настоящего времени не дана соответствующая политическая оценка (декабрь 2020 года). Часть архивных документов ранее уничтожена, часть по истечению сроков давности, это в том числе со слов должностных лиц вводивших операцию "Метель", по разгону демонстрантов. Благодаря Мухтару ага и созданной по его инициативе комиссии многие реабилитированы, снято клеймо, ярлык проявления национализма со всего казахского народа, развеялся миф о том, что на площадь вышли пьяницы, наркоманы, хулиганы. В последствии 2001 году М.Горбачёв попросил извинение за содеянное в 1986 году, хотя он не хотел и говорил, что принимали решения коллегиально совместно с членами политбюро ЦК КПСС.
maxsaf: Мне кажется, было глупо пугать депутатов повторением декабрьских событий просто из за статуса русского языка.
На мой взгляд, в те времена в период СССР, Мухтаром ага всё осуществлялось в национальных интересах. М.Шаханов действительно на уровне союза, на съезде в Москве поднял вопрос о статусе языков (есть видео), совместно с Р.Гамзатовым предварительно разговаривали с М.Горбачёвым, последний был не против. Впоследствии все республики входящие в СССР сделали государственным языком, только национальные свои языки.
Сам, как М.Горбачёв хочу извинится перед достопочтенной публикой, форумчанами, читателями и.т.д. Ранее не умышленно допустил дезинформацию. В части касающейся рассмотрения вопроса статуса языков на съезде СССР, на самом деле данный вопрос оказывается рассматривали в регионах, в каждой республике отдельно, в остальном всё правильно. Правда дороже, ниже в видео на казахском языке с 28 минуты 15 секунд М.Шаханов рассказывает как всё было на самом деле.
Kairat stayer: На мой взгляд, в те времена в период СССР, Мухтаром ага всё осуществлялось в национальных интересах...
Мухтар ага говорит: что не нужно никогда терять правду, всегда говорить на белое-белое, на чёрное-чёрное, слова не должны расходится с делами, если известные писатель, акын, политик и.т.д. не смог глубоко проникнутся корнями в национальные интересы, тогда им грош цена.
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