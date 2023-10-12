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≡ Несовершеннолетнего пособника мошенников задержала полиция в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47731
Несовершеннолетнего пособника мошенников задержала полиция в Рудном
Отправлено: 12.10.23 - 19:45
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17-летнего парня задержали в момент посещения обманутой пенсионерки. Бдительность самой пожилой женщины и ее соседей спасли ее от передачи более миллиона тенге мошенникам.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6369
Re: Несовершеннолетнего пособника мошенников задержала полиция в...
Отправлено: 12.10.23 - 19:45
#1
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Он заработал триста тысяч, это три % от десяти лямов. Значит потерявшие эти деньги жертвы не обратились в соответствующие органы. Видимо, общество поднимет на смех, будут обзывать лозами.
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§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
303
Re: Несовершеннолетнего пособника мошенников задержала полиция в...
Отправлено: 12.10.23 - 21:12
#2
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ВСЁ ОН ЗНАЛ! ОН ЧТО ДОЛ....Б? ПРИКИНУЛСЯ ВАЛЕНКОМ, СУДЬИ НЕ ВЕРЬТЕ ПРОХИНДЕЮ! ВПАЯЙТЕ ПО ПОЛНОЙ, ПУСТЬ ХАПНЕТ СЧАСТЬЯ! ТИПИЧНЫЙ МОРАЛЬНЫЙ УРОД, КТО ТЛОЬКО ЕГО ВОСПИТАЛ? ПОТЕПЕРВШИМ НАДО С РОДИТЕЛЯМИ РАЗБИРАТЬСЯ, КОГО ОНИ ВОСПИТАЛИ?!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1465
Re: Несовершеннолетнего пособника мошенников задержала полиция в...
Отправлено: 12.10.23 - 22:12
#3
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Цитата:
Tenkisch:

Ну зачем так? Пусть возместят родители причинённый ущерб тем кого он совместно мошенниками обул..
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4914
Re: Несовершеннолетнего пособника мошенников задержала полиция в...
Отправлено: 13.10.23 - 09:39
#4
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Цитата://аким образом, за неделю я заработал более 300 тыс. тенге.//

И это только по одному курьеру и по одному городу и за неделю !!

За месяц у него заработок примерно: 1 000 000 -1 200 000 тенге. Не хило: - зачем учиться, работать - тупо сходил, получил, перечислил и все дела.
Аким области, наверное, столько не получает в месяц.
Почему он НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНИЙ - разве уголовная ответственность не с 16 лет наступает ???
В 17 лет Аркадий Гайдар( Голиков) полком командовал.
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