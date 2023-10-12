Re: Несовершеннолетнего пособника мошенников задержала полиция в...

Отправлено: - 09:39

Цитата://аким образом, за неделю я заработал более 300 тыс. тенге.//



И это только по одному курьеру и по одному городу и за неделю !!



За месяц у него заработок примерно: 1 000 000 -1 200 000 тенге. Не хило: - зачем учиться, работать - тупо сходил, получил, перечислил и все дела.

Аким области, наверное, столько не получает в месяц.

Почему он НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНИЙ - разве уголовная ответственность не с 16 лет наступает ???

В 17 лет Аркадий Гайдар( Голиков) полком командовал.