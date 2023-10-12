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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20063
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 23:24
#11236
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По FOX news уже который день - только сектор Газа. Украину совсем не показывают. Странно.
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8651
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 23:37
#11237
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Цитата:
maxsaf:
Странно.

---Чего странного --- недоело уже
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20063
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 23:40
#11238
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Цитата:
"99 ударов плетьми ждут Криштиану Роналду за то, что он обнял и поцеловал Фатиму Хакими", - пишет rouydad24.ir.


Писец какой-то эти средневековые законы.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13372
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.10.23 - 08:02
#11239
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Цитата:
maxsaf: И чем мотивирует? Уровень жизни выше?
Нее. не скажу. А то щас местный психолог начнёт тут устраивать семинар по уехавшим)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4390
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.10.23 - 08:48
#11240
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Цитата:
saba:
Кстати, давно это уже было. Может что и не так вспомню. М.Шаханов тогда в казахстанском парламенте был такой идеалист, типа Сахарова в союзном Верховном Совете, его слушали , потихоньку посмеивались, но чтобы он мог повлиять на депутатов ? Я глубоко сомневаюсь.


Ниже по ссылке информация со слов Шаханова Мухтара ага, про декабрьские события 1986 года, кстати его деятельность поддерживал диссидент и великий учёный СССР А.Сахаров, за поддержку великого поэта СССР Р.Гамзатова и писателя Ч.Айтматова ранее отмечал, ну и Ельцин также поддерживал. При этом с М.Горбачёвым отношения были натянутыми. Поднимать данный вопрос во времена СССР, было небезопасно и нужна была смелость.

Там отмечается, что декабрьским событиям до настоящего времени не дана соответствующая политическая оценка (декабрь 2020 года). Часть архивных документов ранее уничтожена, часть по истечению сроков давности, это в том числе со слов должностных лиц вводивших операцию "Метель", по разгону демонстрантов. Благодаря Мухтару ага и созданной по его инициативе комиссии многие реабилитированы, снято клеймо, ярлык проявления национализма со всего казахского народа, развеялся миф о том, что на площадь вышли пьяницы, наркоманы, хулиганы. В последствии 2001 году М.Горбачёв попросил извинение за содеянное в 1986 году, хотя он не хотел и говорил, что принимали решения коллегиально совместно с членами политбюро ЦК КПСС.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 13.10.2023 - 08:49]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20063
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.10.23 - 09:02
#11241
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Цитата:
Kairat stayer:
снято клеймо, ярлык проявления национализма со всего казахского народа

Мне кажется, было глупо пугать депутатов повторением декабрьских событий просто из за статуса русского языка.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4390
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.10.23 - 09:36
#11242
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Цитата:
maxsaf:
Мне кажется, было глупо пугать депутатов повторением декабрьских событий просто из за статуса русского языка.


На мой взгляд, в те времена в период СССР, Мухтаром ага всё осуществлялось в национальных интересах. М.Шаханов действительно на уровне союза, на съезде в Москве поднял вопрос о статусе языков (есть видео), совместно с Р.Гамзатовым предварительно разговаривали с М.Горбачёвым, последний был не против. Впоследствии все республики входящие в СССР сделали государственным языком, только национальные свои языки.

Сам, как М.Горбачёв хочу извинится перед достопочтенной публикой, форумчанами, читателями и.т.д. Ранее не умышленно допустил дезинформацию. В части касающейся рассмотрения вопроса статуса языков на съезде СССР, на самом деле данный вопрос оказывается рассматривали в регионах, в каждой республике отдельно, в остальном всё правильно. Правда дороже, ниже в видео на казахском языке с 28 минуты 15 секунд М.Шаханов рассказывает как всё было на самом деле.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4390
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.10.23 - 09:43
#11243
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Цитата:
Kairat stayer:
На мой взгляд, в те времена в период СССР, Мухтаром ага всё осуществлялось в национальных интересах...


Мухтар ага говорит: что не нужно никогда терять правду, всегда говорить на белое-белое, на чёрное-чёрное, слова не должны расходится с делами, если известные писатель, акын, политик и.т.д. не смог глубоко проникнутся корнями в национальные интересы, тогда им грош цена.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4914
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.10.23 - 09:56
#11244
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Цитата:
maxsaf:
Украину совсем не показывают. С


Тем не менее, Штаты им подкинули помощи еще на 200 000 000$, в ходе недавнего вояжа Зеленского с протянутой рукой по европам и америкам.
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