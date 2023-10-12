Отправлено: - 08:48

saba:

Кстати, давно это уже было. Может что и не так вспомню. М.Шаханов тогда в казахстанском парламенте был такой идеалист, типа Сахарова в союзном Верховном Совете, его слушали , потихоньку посмеивались, но чтобы он мог повлиять на депутатов ? Я глубоко сомневаюсь.

[Исправлено: Kairat stayer, 13.10.2023 - 08:49]

Цитата:Ниже по ссылке информация со слов Шаханова Мухтара ага, про декабрьские события 1986 года, кстати его деятельность поддерживал диссидент и великий учёный СССР А.Сахаров, за поддержку великого поэта СССР Р.Гамзатова и писателя Ч.Айтматова ранее отмечал, ну и Ельцин также поддерживал. При этом с М.Горбачёвым отношения были натянутыми. Поднимать данный вопрос во времена СССР, было небезопасно и нужна была смелость.Там отмечается, что декабрьским событиям до настоящего времени не дана соответствующая политическая оценка (декабрь 2020 года). Часть архивных документов ранее уничтожена, часть по истечению сроков давности, это в том числе со слов должностных лиц вводивших операцию "Метель", по разгону демонстрантов. Благодаря Мухтару ага и созданной по его инициативе комиссии многие реабилитированы, снято клеймо, ярлык проявления национализма со всего казахского народа, развеялся миф о том, что на площадь вышли пьяницы, наркоманы, хулиганы. В последствии 2001 году М.Горбачёв попросил извинение за содеянное в 1986 году, хотя он не хотел и говорил, что принимали решения коллегиально совместно с членами политбюро ЦК КПСС.Подробнее здесь: