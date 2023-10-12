Отправлено: - 21:43

maxsaf:

Он перевод на казахский делает, а голосом пока говорить отказывается.

Цитата:Оно может так лучше?В Египте с персоналом, через Гугл переводчик пробовал общаться. Хорошо, что мы уже хорошо друг друга знали. Но Его реакция была явно негативной, хорошо, что там персонал и по немецки хорошо разговаривает - разъяснились в итоге.