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≡ Учим казахский язык
 
 
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Куратор темы: maxsaf
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3109
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 21:32
#16
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Шуба по казахски "тон"
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3109
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 21:33
#17
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А пальто "пальте"
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3109
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 21:35
#18
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Цитата:
maxsaf:
Онлайн,

Что за вопрос для продвинутого IT специалиста?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20060
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 21:37
#19
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Цитата:
saba:
Что за вопрос для продвинутого IT специалиста?

Я как специалист проверял недавно гугл переводчик. Он перевод на казахский делает, а голосом пока говорить отказывается. Хотя уже наверное под сотню других языков озвучивает без проблем. Прям как любимый пёс Куата. Понимает, но не говорит :lol:

[Исправлено: maxsaf, 12.10.2023 - 21:39]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2509
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 21:43
#20
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Цитата:
maxsaf:
Он перевод на казахский делает, а голосом пока говорить отказывается.

Оно может так лучше? :-( В Египте с персоналом, через Гугл переводчик пробовал общаться. Хорошо, что мы уже хорошо друг друга знали. Но Его реакция была явно негативной, хорошо, что там персонал и по немецки хорошо разговаривает - разъяснились в итоге. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20060
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 22:00
#21
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Цитата:
saba:
А пальто "пальте"

А бензин?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3109
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 22:02
#22
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Цитата:
Эл-починно:
Гугл переводчик

Я вот наверное как тот пёс, гугл переводчик совершенно не понимаю, то что он переводит с этих самых языков. Очень серьёзно мозг напрягать приходится, ну или то что его заменяет.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3109
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 22:04
#23
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Цитата:
maxsaf:
бензин?

А на какой язык он переводится? Хотя с наших специалистов станется , интернет с аэропортом перевели же. Я же говорю телевизор по казахски не понимаю.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3109
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 22:07
#24
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saba:
"пальте"[/quote
Как в любом языке , в казахском много заимствований, в том числе из русского языка. Патер(квартира) , щерет (очередь) и т. д
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2509
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 22:08
#25
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Цитата:
saba:
гугл переводчик совершенно не понимаю,

Ну не знаю в Испании с островами в придачу и во Франции - иногда очень помогает. С казахским не пробовал, ну а с арабским вообще никак получилось. Зато в Турции я свой - аркадаш понимают. :lol:
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electro
* electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1150
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 22:17
#26
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бамбарбия киргуду
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20060
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 22:31
#27
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Цитата:
electro:
бамбарбия киргуду

А где перевод? :-)

[Исправлено: maxsaf, 12.10.2023 - 23:22]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2509
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 22:41
#28
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Цитата:
maxsaf:

Эта крылатая, известная многим и любимая некоторыми фраза впервые провучала в советском фильме "Кавказская пленница". А произнес ее герой Юрия Никулина, звучит она как "Бамбарбия, кергуду!" В том же фильме был сразу озвучен перевод этой загадочной фразы означает эта крылатая фраза что "Если не дадите согласие, то вас зарежут". :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20060
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 23:16
#29
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Цитата:
saba:
А на какой язык он переводится?

На английский, gas или gasoline. Gas station - заправка. ;-)
Надо бензин - просишь gas. Надо газ - просишь propane :lol:

[Исправлено: maxsaf, 12.10.2023 - 23:19]
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electro
* electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1150
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 23:37
#30
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