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Учим казахский язык
Учим казахский язык
Куратор темы: maxsaf
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 21:32
Шуба по казахски "тон"
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 21:33
А пальто "пальте"
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 21:35
Цитата:
Что за вопрос для продвинутого IT специалиста?
maxsaf:
Онлайн,
Онлайн,
Что за вопрос для продвинутого IT специалиста?
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 21:37
Цитата:
Я как специалист проверял недавно гугл переводчик. Он перевод на казахский делает, а голосом пока говорить отказывается. Хотя уже наверное под сотню других языков озвучивает без проблем. Прям как любимый пёс Куата. Понимает, но не говорит
[Исправлено: maxsaf, 12.10.2023 - 21:39]
saba:
Что за вопрос для продвинутого IT специалиста?
Что за вопрос для продвинутого IT специалиста?
Я как специалист проверял недавно гугл переводчик. Он перевод на казахский делает, а голосом пока говорить отказывается. Хотя уже наверное под сотню других языков озвучивает без проблем. Прям как любимый пёс Куата. Понимает, но не говорит
[Исправлено: maxsaf, 12.10.2023 - 21:39]
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 21:43
Цитата:
Оно может так лучше? В Египте с персоналом, через Гугл переводчик пробовал общаться. Хорошо, что мы уже хорошо друг друга знали. Но Его реакция была явно негативной, хорошо, что там персонал и по немецки хорошо разговаривает - разъяснились в итоге.
maxsaf:
Он перевод на казахский делает, а голосом пока говорить отказывается.
Он перевод на казахский делает, а голосом пока говорить отказывается.
Оно может так лучше? В Египте с персоналом, через Гугл переводчик пробовал общаться. Хорошо, что мы уже хорошо друг друга знали. Но Его реакция была явно негативной, хорошо, что там персонал и по немецки хорошо разговаривает - разъяснились в итоге.
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 22:00
Цитата:
А бензин?
saba:
А пальто "пальте"
А пальто "пальте"
А бензин?
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 22:02
Цитата:
Я вот наверное как тот пёс, гугл переводчик совершенно не понимаю, то что он переводит с этих самых языков. Очень серьёзно мозг напрягать приходится, ну или то что его заменяет.
Эл-починно:
Гугл переводчик
Гугл переводчик
Я вот наверное как тот пёс, гугл переводчик совершенно не понимаю, то что он переводит с этих самых языков. Очень серьёзно мозг напрягать приходится, ну или то что его заменяет.
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 22:04
Цитата:
А на какой язык он переводится? Хотя с наших специалистов станется , интернет с аэропортом перевели же. Я же говорю телевизор по казахски не понимаю.
maxsaf:
бензин?
бензин?
А на какой язык он переводится? Хотя с наших специалистов станется , интернет с аэропортом перевели же. Я же говорю телевизор по казахски не понимаю.
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 22:07
saba:
"пальте"[/quote
Как в любом языке , в казахском много заимствований, в том числе из русского языка. Патер(квартира) , щерет (очередь) и т. д
"пальте"[/quote
Как в любом языке , в казахском много заимствований, в том числе из русского языка. Патер(квартира) , щерет (очередь) и т. д
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 22:08
Цитата:
Ну не знаю в Испании с островами в придачу и во Франции - иногда очень помогает. С казахским не пробовал, ну а с арабским вообще никак получилось. Зато в Турции я свой - аркадаш понимают.
saba:
гугл переводчик совершенно не понимаю,
гугл переводчик совершенно не понимаю,
Ну не знаю в Испании с островами в придачу и во Франции - иногда очень помогает. С казахским не пробовал, ну а с арабским вообще никак получилось. Зато в Турции я свой - аркадаш понимают.
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 22:17
бамбарбия киргуду
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 22:31
Цитата:
А где перевод?
[Исправлено: maxsaf, 12.10.2023 - 23:22]
electro:
бамбарбия киргуду
бамбарбия киргуду
А где перевод?
[Исправлено: maxsaf, 12.10.2023 - 23:22]
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 22:41
Цитата:
Эта крылатая, известная многим и любимая некоторыми фраза впервые провучала в советском фильме "Кавказская пленница". А произнес ее герой Юрия Никулина, звучит она как "Бамбарбия, кергуду!" В том же фильме был сразу озвучен перевод этой загадочной фразы означает эта крылатая фраза что "Если не дадите согласие, то вас зарежут".
maxsaf:
Эта крылатая, известная многим и любимая некоторыми фраза впервые провучала в советском фильме "Кавказская пленница". А произнес ее герой Юрия Никулина, звучит она как "Бамбарбия, кергуду!" В том же фильме был сразу озвучен перевод этой загадочной фразы означает эта крылатая фраза что "Если не дадите согласие, то вас зарежут".
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 23:16
Цитата:
На английский, gas или gasoline. Gas station - заправка.
Надо бензин - просишь gas. Надо газ - просишь propane
[Исправлено: maxsaf, 12.10.2023 - 23:19]
saba:
А на какой язык он переводится?
А на какой язык он переводится?
На английский, gas или gasoline. Gas station - заправка.
Надо бензин - просишь gas. Надо газ - просишь propane
[Исправлено: maxsaf, 12.10.2023 - 23:19]
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 23:37
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