Отправлено: - 21:30

saba:

А так в Костанае поздоровался по казахски, улыбнулся, сказал" Кешериниз, мен казакша солеймимын", и можешь переходить на русский.

Цитата:Ну а чё, дельный совет. Спасибо вам за идею