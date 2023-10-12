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Учим казахский язык
Учим казахский язык
Куратор темы: maxsaf
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 20:40
Практические советы по изучению казахского языка. Переводы. Общение на двух языках.
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 20:47
Кто знает, какие базовые фразы и выражения нужно выучить, чтобы обслужить клиента на казахском языке?
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 20:48
Самое длинное слово на казахском языке состоит из 33 букв — «қанағаттандырылмағандықтарыңыздан».
В переводе это будет звучать как «из-за вашего недовольства».
Слово это используется при уважительном обращении к некоторым лицам.
В переводе это будет звучать как «из-за вашего недовольства».
Слово это используется при уважительном обращении к некоторым лицам.
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 20:51
Цитата:
Это наверное очень полезно в сфере услуг, там много недовольных
alex_60:
В переводе это будет звучать как «из-за вашего недовольства».
В переводе это будет звучать как «из-за вашего недовольства».
Это наверное очень полезно в сфере услуг, там много недовольных
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 21:04
Цитата:
вот как будет на латинице, тут обладатели языка должны подсказать.
alex_60:
Самое длинное слово на казахском языке состоит из 33 букв — «қанағаттандырылмағандықтарыңыздан».
Самое длинное слово на казахском языке состоит из 33 букв — «қанағаттандырылмағандықтарыңыздан».
вот как будет на латинице, тут обладатели языка должны подсказать.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31962
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 21:07
О, новая тема
Жаль что сейчас времени нет, под шубой делаем, надо репортаж Говорова еще оформить правильно, чтоб не вставить лишние фото
Жаль что сейчас времени нет, под шубой делаем, надо репортаж Говорова еще оформить правильно, чтоб не вставить лишние фото
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 21:08
Цитата:
Президент сказал, что с латиницей не стоит торопиться... И сроки перенесли
alex_60:
вот как будет на латинице, тут обладатели языка должны подсказать.
вот как будет на латинице, тут обладатели языка должны подсказать.
Президент сказал, что с латиницей не стоит торопиться... И сроки перенесли
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 21:09
Цитата:
Все с тобой ясно
111:
Жаль что сейчас времени нет, под шубой делаем
Жаль что сейчас времени нет, под шубой делаем
Все с тобой ясно
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 21:13
кстати по поводу казахского языка
//Глава Министерства промышленности и строительства Канат Шарлапаев
сегодня на брифинге в ведомстве ответил на претензию, что плохо знает казахский язык.//
//Единственная страна, в которой я сталкиваюсь с негативом":
Шарлапаев о критике по поводу казахского языка //
///Я кандас, вернувшийся в Казахстан", – заявил Канат Шарлапаев.
В ноябре прошлого года Шарлапаев отказался от гражданства России. Сейчас он является гражданином Казахстана. ///
[Исправлено: alex_60, 12.10.2023 - 21:14]
//Глава Министерства промышленности и строительства Канат Шарлапаев
сегодня на брифинге в ведомстве ответил на претензию, что плохо знает казахский язык.//
//Единственная страна, в которой я сталкиваюсь с негативом":
Шарлапаев о критике по поводу казахского языка //
///Я кандас, вернувшийся в Казахстан", – заявил Канат Шарлапаев.
В ноябре прошлого года Шарлапаев отказался от гражданства России. Сейчас он является гражданином Казахстана. ///
[Исправлено: alex_60, 12.10.2023 - 21:14]
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 21:17
салат под шубой
пальто астындағы салат
так вроде
пальто астындағы салат
так вроде
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3106
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 21:28
Цитата:
Говорят есть такая книжица не проверял точно. Разговорник называется. Там как раз базовые фразы есть. А так в Костанае поздоровался по казахски, улыбнулся, сказал" Кешериниз, мен казакша солеймимын", и можешь переходить на русский. Поверьте даже торгайцы заговорят с Вами по русски и будут очень довольны обслуживанием. Годится только для людей европейской внешности. Клавиатура у меня правда не националистическая , без казахских букв, видимо у Вас покупал, пока Вы ещё не уехали . В магазине из 4 букв. Старая , но я к ней привык
maxsaf:
Кто знает,
Кто знает,
Говорят есть такая книжица не проверял точно. Разговорник называется. Там как раз базовые фразы есть. А так в Костанае поздоровался по казахски, улыбнулся, сказал" Кешериниз, мен казакша солеймимын", и можешь переходить на русский. Поверьте даже торгайцы заговорят с Вами по русски и будут очень довольны обслуживанием. Годится только для людей европейской внешности. Клавиатура у меня правда не националистическая , без казахских букв, видимо у Вас покупал, пока Вы ещё не уехали . В магазине из 4 букв. Старая , но я к ней привык
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 21:28
Цитата:
Ты переводчиком что-ли устроился в НГ?
111:
надо репортаж Говорова еще оформить правильно, чтоб не вставить лишние фото
надо репортаж Говорова еще оформить правильно, чтоб не вставить лишние фото
Ты переводчиком что-ли устроился в НГ?
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 21:30
Цитата:
Ну а чё, дельный совет. Спасибо вам за идею
saba:
А так в Костанае поздоровался по казахски, улыбнулся, сказал" Кешериниз, мен казакша солеймимын", и можешь переходить на русский.
А так в Костанае поздоровался по казахски, улыбнулся, сказал" Кешериниз, мен казакша солеймимын", и можешь переходить на русский.
Ну а чё, дельный совет. Спасибо вам за идею
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 21:31
Цитата:
Онлайн, интересно, есть такое?
saba:
Говорят есть такая книжица не проверял точно. Разговорник называется. Там как раз базовые фразы есть.
Говорят есть такая книжица не проверял точно. Разговорник называется. Там как раз базовые фразы есть.
Онлайн, интересно, есть такое?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3106
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 21:31
Цитата:
Это как Интел с Пентиумом, не надо переводить. Надо есть! Как то смотрел по Ю тубу, как итальянцам русские живущие в Италии переводили этот салат. Смешно было. Но итальянцы так и не поняли при чём здесь одежда и селёдка.
alex_60:
пальто астындағы салат
пальто астындағы салат
Это как Интел с Пентиумом, не надо переводить. Надо есть! Как то смотрел по Ю тубу, как итальянцам русские живущие в Италии переводили этот салат. Смешно было. Но итальянцы так и не поняли при чём здесь одежда и селёдка.
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