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≡ Учим казахский язык
 
 
Страница 1 из 212»
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Куратор темы: maxsaf
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20054
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 20:40
#1
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Практические советы по изучению казахского языка. Переводы. Общение на двух языках.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20054
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 20:47
#2
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Кто знает, какие базовые фразы и выражения нужно выучить, чтобы обслужить клиента на казахском языке?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19122
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 20:48
#3
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Самое длинное слово на казахском языке состоит из 33 букв — «қанағаттандырылмағандықтарыңыздан».
В переводе это будет звучать как «из-за вашего недовольства».
Слово это используется при уважительном обращении к некоторым лицам.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20054
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 20:51
#4
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Цитата:
alex_60:
В переводе это будет звучать как «из-за вашего недовольства».

Это наверное очень полезно в сфере услуг, там много недовольных :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19122
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 21:04
#5
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Цитата:
alex_60:
Самое длинное слово на казахском языке состоит из 33 букв — «қанағаттандырылмағандықтарыңыздан».


вот как будет на латинице, тут обладатели языка должны подсказать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31962
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 21:07
#6
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О, новая тема
Жаль что сейчас времени нет, под шубой делаем, надо репортаж Говорова еще оформить правильно, чтоб не вставить лишние фото
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20054
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 21:08
#7
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Цитата:
alex_60:
вот как будет на латинице, тут обладатели языка должны подсказать.

Президент сказал, что с латиницей не стоит торопиться... И сроки перенесли ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20054
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 21:09
#8
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Цитата:
111:
Жаль что сейчас времени нет, под шубой делаем

Все с тобой ясно ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19122
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 21:13
#9
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кстати по поводу казахского языка
//Глава Министерства промышленности и строительства Канат Шарлапаев
сегодня на брифинге в ведомстве ответил на претензию, что плохо знает казахский язык.//
//Единственная страна, в которой я сталкиваюсь с негативом":
Шарлапаев о критике по поводу казахского языка //
///Я кандас, вернувшийся в Казахстан", – заявил Канат Шарлапаев.
В ноябре прошлого года Шарлапаев отказался от гражданства России. Сейчас он является гражданином Казахстана. ///

[Исправлено: alex_60, 12.10.2023 - 21:14]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19122
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 21:17
#10
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салат под шубой
пальто астындағы салат
так вроде
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3105
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 21:28
#11
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Цитата:
maxsaf:
Кто знает,

Говорят есть такая книжица не проверял точно. Разговорник называется. Там как раз базовые фразы есть. А так в Костанае поздоровался по казахски, улыбнулся, сказал" Кешериниз, мен казакша солеймимын", и можешь переходить на русский. Поверьте даже торгайцы заговорят с Вами по русски и будут очень довольны обслуживанием. Годится только для людей европейской внешности. Клавиатура у меня правда не националистическая , без казахских букв, видимо у Вас покупал, пока Вы ещё не уехали . В магазине из 4 букв. Старая , но я к ней привык
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20054
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 21:28
#12
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Цитата:
111:
надо репортаж Говорова еще оформить правильно, чтоб не вставить лишние фото

Ты переводчиком что-ли устроился в НГ? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20054
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 21:30
#13
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Цитата:
saba:
А так в Костанае поздоровался по казахски, улыбнулся, сказал" Кешериниз, мен казакша солеймимын", и можешь переходить на русский.

Ну а чё, дельный совет. Спасибо вам за идею :-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20054
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 21:31
#14
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Цитата:
saba:
Говорят есть такая книжица не проверял точно. Разговорник называется. Там как раз базовые фразы есть.

Онлайн, интересно, есть такое?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3105
Учим казахский язык
Отправлено: 12.10.23 - 21:31
#15
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Цитата:
alex_60:
пальто астындағы салат

Это как Интел с Пентиумом, не надо переводить. Надо есть! Как то смотрел по Ю тубу, как итальянцам русские живущие в Италии переводили этот салат. Смешно было. Но итальянцы так и не поняли при чём здесь одежда и селёдка.
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