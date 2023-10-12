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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3092
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 13:09
#11191
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Цитата:
maxsaf:
Сейчас не самое удачное время для этого

Почему? Да всё нормально, там пока. Для большинства россиян война идёт по телевизору,даже пришедшие в соседнее село гробы ещё не аргумент. Ситуация примерно как во время Афганистана в советское время. Мы исполняем интернациональный долг, многие хотели добровольцами идти. Это не Великая отечественная, когда война коснулась всех.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3092
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 13:11
#11192
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Цитата:
maxsaf:
двумя остался бы

Это вряд ли!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3092
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 13:13
#11193
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Цитата:
maxsaf:
Я же этого не знал. Ехал наугад, куда глаза глядят.

Рассмешили. Канада была в то время куда лучше России в материальном плане, а уже Вы собирались в Россию.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31956
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 15:01
#11194
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Цитата:
Гога:
А если родители разных национальностей --- у ребенка должно быть два родных языка ?

Ты там как?
У евреев по матери.
У кыпшаков по отцу.
Мы не забываем дедов, евреи матерей.
Так вот и идет испокон веков.
И этим нужно гордиться, а не делать детей под номером 1,2, или 5, без пола, без нации, без гордости за родителей..
А у вас россиян, как то по другому?
Вижу много чеченскорусских детей, эти дети гордо именуют себя чеченами, то же самое и с татарами и башкирами..
Веруют в Аллаха и готовы под именем его идти в бой, как легендарные бойцы по Скабеевой хамазовцы.
Вот что такое отец..
Мать у евреев, ровно то же самое.
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8649
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 15:31
#11195
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Цитата:
111:

-----Родной язык может соответствовать национальности, но может и не совпадать с ней (нередкое явление, особенно в условиях глобальных миграционных процессов, характерных для XX—XXI веков)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14227
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 16:34
#11196
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нормально тут макса так погоняли до пол 1 ночи канадской))
месяц уже макс ложится спать с мыслью что его делают на казахстанском форуме по аргументам
да еще и оскорбляют открыто на что он не может никак внятно ответить)

еще пару месяцков и у него нервишки сдавать начнут-начнет на работе раздражаться, бесится от любых споров, с коллегами конфликты начнутся а там и с боссом)Цитата:
maxsaf:
Ну эти рейды с ценниками многие предприниматели помнят, кому то штрафы прилетали, кто-то откупался.

кого спрашиваю никто не помнит
может ты не из костаная вовсе?
вот не покидает меня последнее время это ощущение
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14227
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 16:35
#11197
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кто-нибудь вообще помнит макса и его магазин компьютеров который он говорит одним из первых открыл в косте?
в каком районе магазин был? кто к нему ходил?
есть хоть один человек то?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14227
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 16:41
#11198
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Цитата:
maxsaf:
А Юджин куда пропал?

он же последнее время все Тюменью тут хвалился
родня там вроде вот наверное переехал
раз не заходит на форум уже пол года значит дела обстоят нормально

как только что то не понравится сразу на форум прибежит сублимировать свои комплексы поуеховшего))
йанг вон год ниче не пишет значит устроился и живет спокойно своей жизнью
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31956
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 16:42
#11199
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Цитата:
abaika95:
кто-нибудь вообще помнит макса и его магазин компьютеров который он говорит одним из первых открыл в косте?

Да не было такого, я помню брал, где Валентин тогда что то кем то начинал.
Забыл, там кампания на три буквы что ли называлась.
А от канадцев не было тогда ничего, кафель помню канадский, 15 на 21 вроде размер.
Унитаз того времени, где вода до полна стояла, но то сантехника.
А компов и комплектующих отдельно у торгашей не было, там скорее в кампании работал кем то, еще они в аренду давали эти, компклубы или как их там, на Павлова 5 Апреля такой был

[Исправлено: 111, 12.10.2023 - 16:43]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31956
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 16:45
#11200
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Там еще под кем сидели они.
Тут бригад то несколько было, Содружество, Паковские, эти, ДК строительские колхозники, интернациональная, у тех бомбил легче спросить, кого доили..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20034
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 18:51
#11201
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Цитата:
abaika95:
кто-нибудь вообще помнит макса и его магазин компьютеров который он говорит одним из первых открыл в косте? в каком районе магазин был? кто к нему ходил? есть хоть один человек то?))

Кто-нибудь знает где у Абайки офис? Кому из форумчан он помог, как психолог? Хороший специалист? Местный? Правда, что он по казахски говорит, или брешет? :lol: :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20034
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 18:52
#11202
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Цитата:
111:
Да не было такого, я помню брал, где Валентин тогда что то кем то начинал.

Признай, что на этом все твои знания рынка и закончились :lol:

Цитата:
111:
Забыл, там кампания на три буквы что ли называлась.

На четыре, если че 8-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20034
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 19:00
#11203
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Цитата:
abaika95:
да еще и оскорбляют открыто на что он не может никак внятно ответить)

Да ладно? Глав Редактор уверяет, что тут с оскорблениями жёстко борьба идёт, я ему верю :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20034
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 19:01
#11204
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Цитата:
saba:
Рассмешили. Канада была в то время куда лучше России в материальном плане, а уже Вы собирались в Россию.

Я не коррупционер, а специалист. Таким везде хорошо, если мозг не выносят ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20034
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 19:03
#11205
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Цитата:
Vit:
У меня родственик месяц назад подал доки на ПМЖ в Россию.

И чем мотивирует? Уровень жизни выше?
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