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≡ "Сильно ускориться". Токаев поставил новый срок по внедрению 5G в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47729
"Сильно ускориться". Токаев поставил новый срок по внедрению 5G в Казахстане
Отправлено: 12.10.23 - 11:34
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Глава государства назвал полномасштабное развертывание сети 5G еще одним мощным импульсом для развития инноваций. Президент отметил, что в Казахстане этот процесс уже запущен.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20034
Re: "Сильно ускориться". Токаев поставил новый срок по...
Отправлено: 12.10.23 - 11:34
#1
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Цитата:
"Важно обеспечить интернетом жителей самых отдаленных районов

Я, как специалист, не вижу связи между желанием обеспечить интернетом жителей отдаленных районов и ускорением перехода на 5G. Для достижения первоначальной цели гораздо лучше подойдут волоконная оптика, беспроводные мосты, 2.4Ghz и 5Ghz Wifi. Вообще не вижу смысла зацикливаться только на 5G.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20034
Re: "Сильно ускориться". Токаев поставил новый срок по...
Отправлено: 12.10.23 - 18:56
#2
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Мда, по ковиду больше спецов было, а тут и поговорить не с кем :lol:
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