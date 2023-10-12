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«Путаницы быть не должно!» - Казус с одинаковыми номерами на домах по ул. Доненбаевой прокомментировали в акимате Костаная
«Путаницы быть не должно!» - Казус с одинаковыми номерами на домах по ул. Доненбаевой прокомментировали в акимате Костаная
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