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≡ «Путаницы быть не должно!» - Казус с одинаковыми номерами на домах по ул. Доненбаевой прокомментировали в акимате Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47729
«Путаницы быть не должно!» - Казус с одинаковыми номерами на домах по ул. Доненбаевой прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 12.10.23 - 15:02
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- Мы с таксистом целый час плутали, чтобы найти дом! - возмущается Ольга Жайлаубаева. - А если пожар будет или кому-то скорую помощь срочно нужно вызвать? Они, пока найдут адрес, уже сгорит все дотла или человек умрет.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3092
Re: «Путаницы быть не должно!» - Казус с одинаковыми номерами на...
Отправлено: 12.10.23 - 15:02
#1
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Да я знаю не один такой адрес. По Карбышева дома от 43 до 55 го под одним адресом и частные дома и пятиэтажки, в навигаторе частные дома выдаёт как улица Трудовая, по Строительной от 12 до 16 го дома тоже частные и пятиэтажки, по 2 Костанайской нет двойных домов зато нумерация странная, возле 82 го дома может 41 стоять.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31956
Re: «Путаницы быть не должно!» - Казус с одинаковыми номерами на...
Отправлено: 12.10.23 - 15:08
#2
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Родственники, понастроившие дома, не могли объяснить или встретить гостью?
У них нет телефона?
Видать нежеланный был гость..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3092
Re: «Путаницы быть не должно!» - Казус с одинаковыми номерами на...
Отправлено: 12.10.23 - 15:10
#3
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В Юбилейном такое ощущение что номера выдавали после обильных возлияний.С 1 го по 8 дом на одном краю мкр-на, 10, 11 в другом. Когда только заселились подвозил чету с ребёнком их с 8 го дома пригласили в гости на новоселье в 10 дом, они подумали рядом , ребёнка на санки, а на улице мороз 25 градусов. Возле 11 го дома 43 дом. Ладно по Строительной и Карбышева давно давали, а юбилейный новый микрорайон, в Аэропорту тоже неопытному таксисту делать нечего. Улица Герасимова идёт по кругу , между ними дома с адресом микрорайон Аэропорт дом такой то.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3092
Re: «Путаницы быть не должно!» - Казус с одинаковыми номерами на...
Отправлено: 12.10.23 - 15:15
#4
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Цитата:
111:
не могли объяснить

Там Марик сложно объяснить, это улица Высокая, плавно переходящая в Доненбаевой, потом в Станционную. дома стоят то так , то эдак, какие то дома возле дороги,какие то дальше. Гостиница остров была под одним номером, потом поменяла номер, точно не помню, была вроде номер 55 стала 5, к тем кто поодаль надо через Станционный переулок заезжать . В общем гемор.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13368
Re: «Путаницы быть не должно!» - Казус с одинаковыми номерами на...
Отправлено: 12.10.23 - 15:32
#5
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Всё, передумал в такси работать. Можно чекнутся. Вспотеешь пока номер найдешь)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3092
Re: «Путаницы быть не должно!» - Казус с одинаковыми номерами на...
Отправлено: 12.10.23 - 17:48
#6
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Цитата:
Vit:
Можно чекнутся.

Ну да, по заграницам ездить проще :-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31956
«Путаницы быть не должно!» - Казус с одинаковыми номерами на домах по ул. Доненбаевой прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 12.10.23 - 18:39
#7
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Цитата:
saba:
Там Марик сложно объяснить

Да могла она выйти с фонариком, помахать.
И в деревнях находят ночью, а тут блин улица Доненбаева.
Пусть тогда одну сторону делают Авиационной или как его там, Перонной, чтоб не путаться и не жаловаться..
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