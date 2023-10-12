Отправлено: - 15:01

Гога:

А если родители разных национальностей --- у ребенка должно быть два родных языка ?

Цитата:Ты там как?У евреев по матери.У кыпшаков по отцу.Мы не забываем дедов, евреи матерей.Так вот и идет испокон веков.И этим нужно гордиться, а не делать детей под номером 1,2, или 5, без пола, без нации, без гордости за родителей..А у вас россиян, как то по другому?Вижу много чеченскорусских детей, эти дети гордо именуют себя чеченами, то же самое и с татарами и башкирами..Веруют в Аллаха и готовы под именем его идти в бой, как легендарные бойцы по Скабеевой хамазовцы.Вот что такое отец..Мать у евреев, ровно то же самое.