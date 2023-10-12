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Вы русские, кстати как правильно, россияне или русские?

Цитата:----Прочитай внимательно , если сможешь конечно осилить --- особенно последнее предложение --Это из Вики ---**Россияне — историческая и социально-политическая общность, политоним, политическая, или гражданская нация, сообщество граждан Российской Федерации различной этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности, которая консолидировалась на основе исторической российской государственности.Включают более 190 этнических общностей, из них свыше 80 % составляют русские (данные переписи населения 2010 года). 99,7 % россиян владеют русским языком.Термин появился в XVI веке как общерусский (общевосточнославянский) этноним. Своё современное значение в русском языке он получил в 1990-е годы. По аналогии, на территории ряда новых независимых государств распространились похожие по смысловому наполнению политонимы: кыргызстанцы, казахстанцы, узбекистанцы, латвийцы, эстоноземельцы и другие.***