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Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.10.23 - 00:10
Цитата:
---Никогда не доказывал этого . Вообще стараюсь национального вопроса не касаться .
111:
Вы же мне доказывали, что тут славян
Вы же мне доказывали, что тут славян
---Никогда не доказывал этого . Вообще стараюсь национального вопроса не касаться .
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.10.23 - 00:18
Цитата:
Вы русские, кстати как правильно, россияне или русские?
Гога:
Никогда не доказывал этого . Вообще стараюсь национального вопроса не касаться .
Никогда не доказывал этого . Вообще стараюсь национального вопроса не касаться .
Вы русские, кстати как правильно, россияне или русские?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.10.23 - 00:26
Цитата:
----Ты сам понял , что написал ?
111:
Вы русские, кстати как правильно, россияне или русские?
Вы русские, кстати как правильно, россияне или русские?
----Ты сам понял , что написал ?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.10.23 - 00:42
Цитата:
---А если в твоем вопросе заменить одно слово на другое ?
111:
Вы русские, кстати как правильно, россияне или русские?
Вы русские, кстати как правильно, россияне или русские?
---А если в твоем вопросе заменить одно слово на другое ?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.10.23 - 00:57
Цитата:
----Прочитай внимательно , если сможешь конечно осилить --- особенно последнее предложение --Это из Вики ---**Россияне — историческая и социально-политическая общность, политоним, политическая, или гражданская нация, сообщество граждан Российской Федерации различной этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности, которая консолидировалась на основе исторической российской государственности.Включают более 190 этнических общностей, из них свыше 80 % составляют русские (данные переписи населения 2010 года). 99,7 % россиян владеют русским языком.Термин появился в XVI веке как общерусский (общевосточнославянский) этноним. Своё современное значение в русском языке он получил в 1990-е годы. По аналогии, на территории ряда новых независимых государств распространились похожие по смысловому наполнению политонимы: кыргызстанцы, казахстанцы, узбекистанцы, латвийцы, эстоноземельцы и другие.***
111:
Вы русские, кстати как правильно, россияне или русские?
Вы русские, кстати как правильно, россияне или русские?
----Прочитай внимательно , если сможешь конечно осилить --- особенно последнее предложение --Это из Вики ---**Россияне — историческая и социально-политическая общность, политоним, политическая, или гражданская нация, сообщество граждан Российской Федерации различной этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности, которая консолидировалась на основе исторической российской государственности.Включают более 190 этнических общностей, из них свыше 80 % составляют русские (данные переписи населения 2010 года). 99,7 % россиян владеют русским языком.Термин появился в XVI веке как общерусский (общевосточнославянский) этноним. Своё современное значение в русском языке он получил в 1990-е годы. По аналогии, на территории ряда новых независимых государств распространились похожие по смысловому наполнению политонимы: кыргызстанцы, казахстанцы, узбекистанцы, латвийцы, эстоноземельцы и другие.***
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.10.23 - 07:50
Цитата:
А как же Русский мир?
А как же мы Русские и с нами Бог?
Шаман поет про кого, разве про россиян?
Он поет только про русских.
Лавров и Небензя говорят про россиян?
Нет, они возвеличивают только одну нацию, Я Русский..
Так кто же ты, незнакомец с грузинским именем?
Ты русский или россиянин?
Гога:
Прочитай внимательно , если сможешь
Прочитай внимательно , если сможешь
А как же Русский мир?
А как же мы Русские и с нами Бог?
Шаман поет про кого, разве про россиян?
Он поет только про русских.
Лавров и Небензя говорят про россиян?
Нет, они возвеличивают только одну нацию, Я Русский..
Так кто же ты, незнакомец с грузинским именем?
Ты русский или россиянин?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.10.23 - 13:00
Цитата:
---В коменте 1562 зачем три строчки убрал ?
111:
---В коменте 1562 зачем три строчки убрал ?
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.10.23 - 14:47
Цитата:
Не понял юмора..,......
[Исправлено: 111, 12.10.2023 - 16:34]
Гога:
коменте 1562 зачем три строчки убрал
коменте 1562 зачем три строчки убрал
Не понял юмора..,......
[Исправлено: 111, 12.10.2023 - 16:34]
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.10.23 - 14:53
Сегодня взял русскую водку, черный хлеб селедку..
Кстати в Рудном в одном магазинчике она самая вкусная в области..
Кстати в Рудном в одном магазинчике она самая вкусная в области..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.10.23 - 15:34
Цитата:
---Там было примерно так ---***Интересные вы русские , по одному вроде нормальные , а вместе - хуже **
111:
Не понял юмора..
Не понял юмора..
---Там было примерно так ---***Интересные вы русские , по одному вроде нормальные , а вместе - хуже **
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.10.23 - 15:39
Цитата:
-----Георгий - (от греческого) земледелец. Народное: Егор. Разговорное: Егорий. Производные: Гора, Жора, Гера, Геша, Гоша, Гошуля, Гуля, Гошуня, Гога, Гаря, Егорка, Егоня, Егоша, Егуня, Гуня.
111:
Так кто же ты, незнакомец с грузинским именем?
Так кто же ты, незнакомец с грузинским именем?
-----Георгий - (от греческого) земледелец. Народное: Егор. Разговорное: Егорий. Производные: Гора, Жора, Гера, Геша, Гоша, Гошуля, Гуля, Гошуня, Гога, Гаря, Егорка, Егоня, Егоша, Егуня, Гуня.
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.10.23 - 16:35
Цитата:
В 1568 испоавил, добавил точки, написано Исправлено.
Так что о чем ты, понятия не имею..
Гога:
Там было примерно так
Там было примерно так
В 1568 испоавил, добавил точки, написано Исправлено.
Так что о чем ты, понятия не имею..
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.10.23 - 16:37
Цитата:
Да ладно, то есть не грузинское, армянское, у нас знакомый армян бегал с таким именем..
Хотя какая разница, вы же славяне, наверно одинаково и Гога..
Гога:
Георгий
Георгий
Да ладно, то есть не грузинское, армянское, у нас знакомый армян бегал с таким именем..
Хотя какая разница, вы же славяне, наверно одинаково и Гога..
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