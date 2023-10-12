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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
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Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8647
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.10.23 - 00:10
#1561
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Цитата:
111:
Вы же мне доказывали, что тут славян

---Никогда не доказывал этого . Вообще стараюсь национального вопроса не касаться .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31954
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.10.23 - 00:18
#1562
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Цитата:
Гога:
Никогда не доказывал этого . Вообще стараюсь национального вопроса не касаться .

Вы русские, кстати как правильно, россияне или русские?
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8647
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.10.23 - 00:26
#1563
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Цитата:
111:
Вы русские, кстати как правильно, россияне или русские?

----Ты сам понял , что написал ?
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8647
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.10.23 - 00:42
#1564
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Цитата:
111:
Вы русские, кстати как правильно, россияне или русские?

---А если в твоем вопросе заменить одно слово на другое ?
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8647
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.10.23 - 00:57
#1565
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Цитата:
111:
Вы русские, кстати как правильно, россияне или русские?

----Прочитай внимательно , если сможешь конечно осилить --- особенно последнее предложение --Это из Вики ---**Россияне — историческая и социально-политическая общность, политоним, политическая, или гражданская нация, сообщество граждан Российской Федерации различной этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности, которая консолидировалась на основе исторической российской государственности.Включают более 190 этнических общностей, из них свыше 80 % составляют русские (данные переписи населения 2010 года). 99,7 % россиян владеют русским языком.Термин появился в XVI веке как общерусский (общевосточнославянский) этноним. Своё современное значение в русском языке он получил в 1990-е годы. По аналогии, на территории ряда новых независимых государств распространились похожие по смысловому наполнению политонимы: кыргызстанцы, казахстанцы, узбекистанцы, латвийцы, эстоноземельцы и другие.***
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31954
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.10.23 - 07:50
#1566
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Цитата:
Гога:
Прочитай внимательно , если сможешь

А как же Русский мир?
А как же мы Русские и с нами Бог?
Шаман поет про кого, разве про россиян?
Он поет только про русских.
Лавров и Небензя говорят про россиян?
Нет, они возвеличивают только одну нацию, Я Русский..
Так кто же ты, незнакомец с грузинским именем?
Ты русский или россиянин?
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8647
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.10.23 - 13:00
#1567
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Цитата:
111:

---В коменте 1562 зачем три строчки убрал ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31954
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.10.23 - 14:47
#1568
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Цитата:
Гога:
коменте 1562 зачем три строчки убрал

Не понял юмора..,......

[Исправлено: 111, 12.10.2023 - 16:34]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31954
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.10.23 - 14:53
#1569
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Сегодня взял русскую водку, черный хлеб селедку..
Кстати в Рудном в одном магазинчике она самая вкусная в области..

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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8647
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.10.23 - 15:34
#1570
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Цитата:
111:
Не понял юмора..

---Там было примерно так ---***Интересные вы русские , по одному вроде нормальные , а вместе - хуже **
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8647
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.10.23 - 15:39
#1571
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Цитата:
111:
Так кто же ты, незнакомец с грузинским именем?

-----Георгий - (от греческого) земледелец. Народное: Егор. Разговорное: Егорий. Производные: Гора, Жора, Гера, Геша, Гоша, Гошуля, Гуля, Гошуня, Гога, Гаря, Егорка, Егоня, Егоша, Егуня, Гуня.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31954
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.10.23 - 16:35
#1572
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Цитата:
Гога:
Там было примерно так

В 1568 испоавил, добавил точки, написано Исправлено.
Так что о чем ты, понятия не имею..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31954
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.10.23 - 16:37
#1573
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Цитата:
Гога:
Георгий

Да ладно, то есть не грузинское, армянское, у нас знакомый армян бегал с таким именем..
Хотя какая разница, вы же славяне, наверно одинаково и Гога..
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