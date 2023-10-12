Re: «Путаницы быть не должно!» - Казус с одинаковыми номерами на...

Отправлено: - 15:10

В Юбилейном такое ощущение что номера выдавали после обильных возлияний.С 1 го по 8 дом на одном краю мкр-на, 10, 11 в другом. Когда только заселились подвозил чету с ребёнком их с 8 го дома пригласили в гости на новоселье в 10 дом, они подумали рядом , ребёнка на санки, а на улице мороз 25 градусов. Возле 11 го дома 43 дом. Ладно по Строительной и Карбышева давно давали, а юбилейный новый микрорайон, в Аэропорту тоже неопытному таксисту делать нечего. Улица Герасимова идёт по кругу , между ними дома с адресом микрорайон Аэропорт дом такой то.