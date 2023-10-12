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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 12:47
Цитата:
А дрелью друг другу мешают ТОЛЬКО соседи. Совпадение? Не думаю...
ACROS:
Заметили: - яростно и до крови и насмерть - воюют между собой ТОЛЬКО братья.
Заметили: - яростно и до крови и насмерть - воюют между собой ТОЛЬКО братья.
А дрелью друг другу мешают ТОЛЬКО соседи. Совпадение? Не думаю...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 12:49
Цитата:
Зачем 15, я и с двумя остался бы
saba:
счастье Максафу 15 государственных языков, всё равно он здесь бы не остался.
счастье Максафу 15 государственных языков, всё равно он здесь бы не остался.
Зачем 15, я и с двумя остался бы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 12:50
Цитата:
Вторую мировую вы забыли? (мировая - это когда не братья)
ACROS:
Заметили: - яростно и до крови и насмерть - воюют между собой ТОЛЬКО братья.
Заметили: - яростно и до крови и насмерть - воюют между собой ТОЛЬКО братья.
Вторую мировую вы забыли? (мировая - это когда не братья)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3088
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 12:51
Добринцов плюётся, ругается, воюет с нашими чиновниками, но не уезжает. Почему? Не буду за него додумывать, захочет сам объяснит. В любом случае у него всегда есть запасной аэродром, Россия и я ни в коем случае не буду порицать его за это. Напротив это богатство его и право выбора его и его детей. Не понравится дальше как будут развиваться события у нас, спокойно может переехать, тем более неподалёку
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 12:51
Еще нюанс, когда говорил за М. Шаханова, отмечал что тогда Казахской ССР руководил Г. Колбин. Наверняка наши депутаты с ним согласовывали проекты о статусах языков, представляемые на рассмотрение в ходе работы сьезда в Москве, тогда так принято было.
При этом никто референдум не проводил, за или против народ? Сейчас можно говорить многое, как отметил выше: овчинка выделки не стоит. Да и никто не может вернуть обратно 1989 год, это советы грандиозные стройки возводили, пытались русла рек менять, всё вспять переворачивать, коммунизм построить, ну и где они? Правда отдельные сказочные патриоты, до настоящего аремени остались и это хорошо! Ато, без них, очень скушно жить было бы. На днях отмечал, что на дворе 2023 год, прошло 34 года
[Исправлено: Kairat stayer, 12.10.2023 - 12:55]
При этом никто референдум не проводил, за или против народ? Сейчас можно говорить многое, как отметил выше: овчинка выделки не стоит. Да и никто не может вернуть обратно 1989 год, это советы грандиозные стройки возводили, пытались русла рек менять, всё вспять переворачивать, коммунизм построить, ну и где они? Правда отдельные сказочные патриоты, до настоящего аремени остались и это хорошо! Ато, без них, очень скушно жить было бы. На днях отмечал, что на дворе 2023 год, прошло 34 года
[Исправлено: Kairat stayer, 12.10.2023 - 12:55]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 12:53
Цитата:
Я же этого не знал. Ехал наугад, куда глаза глядят. Это сейчас я знаю наверняка - чё почём. Тогда я ехал в неизвестность.
saba:
Там же лучше.
Там же лучше.
Я же этого не знал. Ехал наугад, куда глаза глядят. Это сейчас я знаю наверняка - чё почём. Тогда я ехал в неизвестность.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 12:53
Цитата:
Мухтар ага никого не обманывал, это его хотели обмануть! .
[Исправлено: Kairat stayer, 12.10.2023 - 12:54]
maxsaf:
Ну и? Шаханов переиграл в пользу одного, обманом. И кто он после этого?
Ну и? Шаханов переиграл в пользу одного, обманом. И кто он после этого?
Мухтар ага никого не обманывал, это его хотели обмануть! .
[Исправлено: Kairat stayer, 12.10.2023 - 12:54]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 12:55
Цитата:
А Юджин куда пропал?
saba:
Добринцов плюётся, ругается, воюет с нашими чиновниками, но не уезжает. Почему?
Добринцов плюётся, ругается, воюет с нашими чиновниками, но не уезжает. Почему?
А Юджин куда пропал?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 12:56
Цитата:
Кто его хотел обмануть?
Kairat stayer:
Мухтар ага никого не обманывал, это его хотели обмануть
Мухтар ага никого не обманывал, это его хотели обмануть
Кто его хотел обмануть?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 12:57
Цитата:
Сейчас не самое удачное время для этого
saba:
В любом случае у него всегда есть запасной аэродром, Россия
В любом случае у него всегда есть запасной аэродром, Россия
Сейчас не самое удачное время для этого
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 13:01
Цитата:
Депутаты советские, вместе с Г. Колбиным .
maxsaf:
Кто его хотел обмануть
Кто его хотел обмануть
Депутаты советские, вместе с Г. Колбиным .
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3088
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 13:01
Национализм такая тема , которая всегда удобна и всё ей можно объяснить.Приведу такой пример. Есть успешная компания и владелец её русский(так скажем, возможно украинец), она успешная , сотрудники хорошо зарабатывают. Уверен сразу начинаются разговоры о том, что он нацмен, на работу берёт только русских и т.д Но никто при этом не вспоминает, что возможно он плохой работник, что как то забухал и пару дней не вышел на работу. Нет я хороший, а руководитель нацмен.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 13:02
Ладно, товарищи, мне пора отдыхать, завтра на работу) никто тут холодильник не заполняет - как потопаешь, так и полопаешь.
на связи
на связи
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 13:02
Цитата:
maxsaf: Сейчас не самое удачное время для этогоУ меня родственик месяц назад подал доки на ПМЖ в Россию. И меня как бы аккуратно прибалтывает
A
(Полноправные пользователи)
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- 16.11.19
- Сообщений:
- 4909
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 13:04
Цитата:
Мжно много чего вспомнить: - например СТОлетняя война между братьями-романцами : немцами и французами; ирландцы и англичане;
Мировые войны - это скорее есть ИСКЛЮЧЕНИЕ из правил, что в общем то и подтверждает общее ПРАВИЛО.
maxsaf:
Вторую мировую вы забыли
Вторую мировую вы забыли
Мжно много чего вспомнить: - например СТОлетняя война между братьями-романцами : немцами и французами; ирландцы и англичане;
Мировые войны - это скорее есть ИСКЛЮЧЕНИЕ из правил, что в общем то и подтверждает общее ПРАВИЛО.
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