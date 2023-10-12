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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20025
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 12:47
#11176
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Цитата:
ACROS:
Заметили: - яростно и до крови и насмерть - воюют между собой ТОЛЬКО братья.

А дрелью друг другу мешают ТОЛЬКО соседи. Совпадение? Не думаю...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20025
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 12:49
#11177
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Цитата:
saba:
счастье Максафу 15 государственных языков, всё равно он здесь бы не остался.

Зачем 15, я и с двумя остался бы :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20025
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 12:50
#11178
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Цитата:
ACROS:
Заметили: - яростно и до крови и насмерть - воюют между собой ТОЛЬКО братья.

Вторую мировую вы забыли? (мировая - это когда не братья)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3088
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 12:51
#11179
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Добринцов плюётся, ругается, воюет с нашими чиновниками, но не уезжает. Почему? Не буду за него додумывать, захочет сам объяснит. В любом случае у него всегда есть запасной аэродром, Россия и я ни в коем случае не буду порицать его за это. Напротив это богатство его и право выбора его и его детей. Не понравится дальше как будут развиваться события у нас, спокойно может переехать, тем более неподалёку
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4387
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 12:51
#11180
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Еще нюанс, когда говорил за М. Шаханова, отмечал что тогда Казахской ССР руководил Г. Колбин. Наверняка наши депутаты с ним согласовывали проекты о статусах языков, представляемые на рассмотрение в ходе работы сьезда в Москве, тогда так принято было.

При этом никто референдум не проводил, за или против народ? Сейчас можно говорить многое, как отметил выше: овчинка выделки не стоит. Да и никто не может вернуть обратно 1989 год, это советы грандиозные стройки возводили, пытались русла рек менять, всё вспять переворачивать, коммунизм построить, ну и где они? Правда отдельные сказочные патриоты, до настоящего аремени остались и это хорошо! Ато, без них, очень скушно жить было бы. На днях отмечал, что на дворе 2023 год, прошло 34 года :-o

[Исправлено: Kairat stayer, 12.10.2023 - 12:55]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20025
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 12:53
#11181
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Цитата:
saba:
Там же лучше.

Я же этого не знал. Ехал наугад, куда глаза глядят. Это сейчас я знаю наверняка - чё почём. Тогда я ехал в неизвестность. ;-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4387
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 12:53
#11182
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Цитата:
maxsaf:
Ну и? Шаханов переиграл в пользу одного, обманом. И кто он после этого?


Мухтар ага никого не обманывал, это его хотели обмануть! :-P.

[Исправлено: Kairat stayer, 12.10.2023 - 12:54]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20025
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 12:55
#11183
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Цитата:
saba:
Добринцов плюётся, ругается, воюет с нашими чиновниками, но не уезжает. Почему?

А Юджин куда пропал?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20025
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 12:56
#11184
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Цитата:
Kairat stayer:
Мухтар ага никого не обманывал, это его хотели обмануть

Кто его хотел обмануть?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20025
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 12:57
#11185
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Цитата:
saba:
В любом случае у него всегда есть запасной аэродром, Россия

Сейчас не самое удачное время для этого
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4387
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 13:01
#11186
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Цитата:
maxsaf:
Кто его хотел обмануть


Депутаты советские, вместе с Г. Колбиным 8-).
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3088
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 13:01
#11187
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Национализм такая тема , которая всегда удобна и всё ей можно объяснить.Приведу такой пример. Есть успешная компания и владелец её русский(так скажем, возможно украинец), она успешная , сотрудники хорошо зарабатывают. Уверен сразу начинаются разговоры о том, что он нацмен, на работу берёт только русских и т.д Но никто при этом не вспоминает, что возможно он плохой работник, что как то забухал и пару дней не вышел на работу. Нет я хороший, а руководитель нацмен.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20025
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 13:02
#11188
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Ладно, товарищи, мне пора отдыхать, завтра на работу) никто тут холодильник не заполняет - как потопаешь, так и полопаешь. :lol:

на связи ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13367
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 13:02
#11189
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Цитата:
maxsaf: Сейчас не самое удачное время для этого
У меня родственик месяц назад подал доки на ПМЖ в Россию. И меня как бы аккуратно прибалтывает
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4909
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 13:04
#11190
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Цитата:
maxsaf:
Вторую мировую вы забыли


Мжно много чего вспомнить: - например СТОлетняя война между братьями-романцами : немцами и французами; ирландцы и англичане;
Мировые войны - это скорее есть ИСКЛЮЧЕНИЕ из правил, что в общем то и подтверждает общее ПРАВИЛО.
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