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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4382
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 11:34
#11131
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Цитата:
maxsaf:
Чисто логически, стала бы моська лаять на слона, если бы знала, что через 10 дней от нее останется лишь мокрое место? Что-то тут не сходится...


На мой взгляд, все пошло не по первоначальному плану. Надеялись в первую очередь скорее всего на Иран, которые с Израилем непримиримые противники. Первые заявляют открыто,
что их цель уничтожение как государства Израиля. Теперь, Иран говорит, что не при делах. Ну, и Хезболла активные меры не предпринимает.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20003
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 11:37
#11132
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Цитата:
Kairat stayer:
Дочька в Венгрии на английском языке обучается на пилота гражданской авиации. Выпукница НИШ г.Костанай (Назарбаев интеллектуальная школа), казахским и русским владеет, в настоящее время немецкий изучает.

Вам повезло, не все такие способные. 112 родной язык никак освоить не может, про другие языки я вообще молчу :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20003
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 11:39
#11133
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Цитата:
Kairat stayer:
Первые заявляют открыто, что их цель уничтожение как государства Израиля. Теперь, Иран говорит, что не при делах.

Ну значит у Ирана такой и был изначально план - подставить и спрыгнуть...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4907
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 11:41
#11134
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Цитата:
maxsaf:
не обман Шаханова во время голосования за статус государственных языков


"....ознакомьте, пожалуйста, полный список, ваших обид из-за чего вы покинули вашу Родину и ешьте горький хлеб чужбины..."

Мы только пока знаем, всего два:
1) неперевод слова "Пентиум" на казахский язык
2) вранье Шаханова ( на депутатов не стоило так обижаться: - врать - это их работа)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20003
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 11:42
#11135
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Цитата:
ACROS:
Мы только пока знаем, всего два: 1) неперевод слова "Пентиум" на казахский язык 2) вранье Шаханова ( на депутатов не стоило так обижаться: - врать - это их работа)

Всё, только эти два пункта :lol: :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4382
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 11:42
#11136
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Цитата:
maxsaf:
Чисто логически, стала бы моська лаять на слона, если бы знала, что через 10 дней от нее останется лишь мокрое место? Что-то тут не сходится...


Не каждый слон, лев или волкадав может достичь первоначальных планов. Раздавить моську, поживиться лощадью или победить волка. Тут на форуме отдельные сказочные патриоты, поддавшись пропаганде тоже ведь говорили за три дня Киев, за десять дней всю Украину захватят и всех людей переформатируют и.т.д.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20003
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 11:43
#11137
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Цитата:
Kairat stayer:
за десять дней всю Украину захватят и всех людей переформатируют и.т.д.

Ну вы тоже дали прогноз - 10 дней на уничтожение ХАМАСа. Ждём ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20003
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 11:46
#11138
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Цитата:
ACROS:
вранье Шаханова ( на депутатов не стоило так обижаться: - врать - это их работа)

Ну он так подставил жёстко своих соплеменников, сказав, что они на декабрь-2 готовы, лишь бы против русского языка выйти. А может никто и не был против на самом деле, зачем было так голословно обвинять сограждан? :-o
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4382
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 11:47
#11139
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Цитата:
maxsaf:
Ну значит у Ирана такой и был изначально план - подставить и спрыгнуть...


Американцы впряглись со своей авианосной группой. Да и у Ирана пока нет ядерной бомбы, если их союзники дадут технологии изготовления и они создадут её. Тогда как Северокорейцы всех будут пугать. США и Израиль принимают все меры чтобы не допустить наличие ядерного оружия у Ирана.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4382
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 11:48
#11140
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Цитата:
maxsaf:
Ну вы тоже дали прогноз - 10 дней на уничтожение ХАМАСа. Ждём


Нет, сказал трудно прогнозировать, хорошо было бы за 10 дней справится.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20003
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 11:48
#11141
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Цитата:
Kairat stayer:
Да и у Ирана пока нет ядерной бомбы

Ну и что? Можно и без ЯО рубиться жёстко, Украина тому пример.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20003
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 11:50
#11142
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Цитата:
ACROS:
И Палестинская автономия перестанет существовать

Очень вероятно, согласен.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14215
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 11:52
#11143
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Цитата:
ACROS:
Мы только пока знаем, всего два: 1) неперевод слова "Пентиум" на казахский язык 2) вранье Шаханова ( на депутатов не стоило так обижаться: - врать - это их работа)

про шаханова это вот он где то вычитал и понял что его это тогда обидело
и про перевод пентиума он года 3 назад выдумал аргумент себе))
до этого просто писал что из за казахского национализьма уехал)
щас чуть посидит в интернатах еще себе аргумент выдумает задним числом)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20003
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 11:56
#11144
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Цитата:
abaika95:
до этого просто писал что из за казахского национализьма уехал)

Пруф в студию ;-)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14215
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 12:01
#11145
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кадыров публично назвал сталина врагом и предателем за то что тот депортировал народы, также он надавил на мединского с его новым учебником по истории где тот оправдывал депортацию, отредактировал теперь не оправдывает))

российская власть проглотила это
то есть подтверждается постепенно что власть в россии это идеологические последователи власовцев
против ссср
против коммунизма
против сталина
с идеями фашиста ильина на устах президента россии
и фильмы спонсируются в россии сейчас только против ссср
где советский танкист жмет ручку ссовсу как боевому товарищу
зоя Космодемьянская влюбилась в нежного командира карательного отряда
а в войне победила икона матроны а не советский народ
а ну и великий фильм показываемый на 9 мая где сталина в торт макают от прославленного михалкова в ту же копилку))
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