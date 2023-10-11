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≡ Лед тронулся, господа? Костанайскую арену за 4,2 млрд тенге передадут в управление государства
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47727
Лед тронулся, господа? Костанайскую арену за 4,2 млрд тенге передадут в управление государства
Отправлено: 11.10.23 - 20:03
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Спортивный объект в новом микрорайоне Костаная должны передать в ведение государства до 25 октября. Такое решение принял 11 октября специализированный межрайонный экономический суд Астаны.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
380
Re: Лед тронулся, господа? Костанайскую арену за 4,2 млрд тенге...
Отправлено: 11.10.23 - 20:03
#1
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Лёд зальют, тогда когда дети научатся ездить на коньках.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20003
Re: Лед тронулся, господа? Костанайскую арену за 4,2 млрд тенге...
Отправлено: 11.10.23 - 20:06
#2
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Цитата:
Чиновники отвечают: словацкий партнер «не очень компетентен в вопросах организации такой работы».

Ну теперь проблем с компетенцией быть не должно: под гос управлением в руках чиновников все работает как часики ;-)

Главное, что дело сдвинулось с мертвой точки и дети смогут кататься :-)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1464
Re: Лед тронулся, господа? Костанайскую арену за 4,2 млрд тенге...
Отправлено: 12.10.23 - 07:58
#3
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Цитата:
Подрядчик считает, что это связано с отсутствием денег на эксплуатацию, так как управление так и не разыграло конкурс на аренду льда.

Источник:

вот как разыграют тендер и начнутся скачки! выиграет какое нибудь ИП "Рога и копыта"
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14215
Re: Лед тронулся, господа? Костанайскую арену за 4,2 млрд тенге...
Отправлено: 12.10.23 - 11:54
#4
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Цитата:
Мы готовы исполнить наши обязанности, - отреагировал директор словацкой компании Ян ХОВАН. - Потому что, даже если мы их не исполним сейчас, то в дальнейшем у нас будут тяжелые последствия. Мы не намерены отказываться от исполнения этих пунктов. Потому что иначе мы не получим деньги.



макс че там с твоей великой теорией заговора что казахстан просто хочет отжать у чехословаков их ледовую аренду? опять как всегда мимо?))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20003
Лед тронулся, господа? Костанайскую арену за 4,2 млрд тенге передадут в управление государства
Отправлено: 12.10.23 - 11:55
#5
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Цитата:
abaika95:
макс че там с твоей великой теорией заговора что казахстан просто хочет отжать у чехословаков их ледовую аренду? опять как всегда мимо?))

Название статьи перечитай, только медленно, вдумчиво :lol:
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