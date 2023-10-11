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Лед тронулся, господа? Костанайскую арену за 4,2 млрд тенге передадут в управление государства
Лед тронулся, господа? Костанайскую арену за 4,2 млрд тенге передадут в управление государства
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