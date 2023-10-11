Отправлено: - 11:54

Мы готовы исполнить наши обязанности, - отреагировал директор словацкой компании Ян ХОВАН. - Потому что, даже если мы их не исполним сейчас, то в дальнейшем у нас будут тяжелые последствия. Мы не намерены отказываться от исполнения этих пунктов. Потому что иначе мы не получим деньги.

Цитата:макс че там с твоей великой теорией заговора что казахстан просто хочет отжать у чехословаков их ледовую аренду? опять как всегда мимо?))