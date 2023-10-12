Отправлено: - 11:34

maxsaf:

Чисто логически, стала бы моська лаять на слона, если бы знала, что через 10 дней от нее останется лишь мокрое место? Что-то тут не сходится...

Цитата:На мой взгляд, все пошло не по первоначальному плану. Надеялись в первую очередь скорее всего на Иран, которые с Израилем непримиримые противники. Первые заявляют открыто,что их цель уничтожение как государства Израиля. Теперь, Иран говорит, что не при делах. Ну, и Хезболла активные меры не предпринимает.